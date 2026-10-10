Велислава Петрова за посещението на Кирило Буданов: Какво се е случило могат да кажат присъствалите на срещата

Какво се е случило на срещата между ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски и премиера Румен Радев могат да кажат присъствалите на срещата, каза в "Говори сега" министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя допълни, че при всички срещи на представители на кабинета в Киев в Европа има засилени мерки за сигурност, така че не е нетипично, че обществеността не е била информирана:

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Всеки път, когато висши представители на украинското правителство или администрация пътуват в различни европейски страни, това обикновено е свързано с високо ниво на сигурност. Това е факт и тогава, когато украинският президент пътува за Европейски съвет или за други срещи, така че не мисля, че е нетипично, че не е имало широко обявено за всички информации, кога точно той пристига, къде отива и така нататък, но в крайна сметка важното е, че има диалог."

По повод атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, първият ни дипломат заяви, че случилото се не е насочено специално срещу страната ни:

Велислава Петрова, министър на външните работи: Вижте, фактите около това, което се случи са, че това е ескалация, разширяване на конфликта и в рамките на Черно море, което е по-голям риск за нас самите. Но както стана ясно не става въпрос за част от българска територия или акватория в случая, така че не може да говорим за атака над България, но просто показва, че така се разширяват действията и военните действия, че заплахата е наистина непосредствено до нашите граници."

Велислава Петрова повтори, че не е имало предаване на информация от страна на Украйна към външното ни ведомство в нощта след атаките за това, че дроновете са руски, както обяви Володимир Зеленски:

По наша линия не е имало предаване на информация от украинска страна за каквито и да било доказателства за случвалото се там

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Както стана ясно, не е имало информация и от наша страна към украинската да подтвърждава каквото и да било. Очевидно е имало диалог, но със сигурност не е било по линия на министерството на външите работи."

Устойчивото решение е да се стигне до мир и реални преговори, отново заяви външният министър. Тя коментира и сделката между САЩ и Русия за размразяване на търговията с руски дизел:

Велислава Петрова, министър на външните работи:"Със сигурност пътят към мира включва и активен диалог на САЩ и Русия, заедно с Украйна. Дали там има елементи, които имат по-скоро икономически характер както виждаме, че се случва. Това не е достатъчно условие обаче да се стигне до мир. Тоест бизнес отношения и икономически взаимоотношения винаги може да има, а те не винаги ще доведат до мир. Именно заради това приветстваме и наистина насърчаваме това Европейския съюз да участва в такъв тип преговори, за да може да постави важността на постигане и на край на военните действия. Защото САЩ и Русия не са воюващи страни в момента. Ние имаме война на собствения си континент и за нас е изключително важно да приключи."

По повод евентуална сделка за "Лукойл" външният министър каза:

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Закупуването на рафинерията в Бургас със сигурност е нещо, което би било интересно за различни тип инвеститори. Важното е да знаем как може да се случи то. За да може то да се случи трябва със сигурност да има разрешение от руската страна и желание и финансова възможност от американска или която да е било друга страна, която има желание да го закупи. За нас е важно рафинерията да продължи да работи. Това е от изключително значение за нас. И второто, което е важно България да има участие по някакъв начин в начина, по който тази рафинерия продължава да работи в бъдеще, т.е. който и да купи рафинерията, да продължи да я използва така, че ние да можем да бъдем обезпечени."

Работим с екип на софийска болница в рамките на следващите дни те да отидат в Република Северна Македония и да прегледат Ива Михайлова, каза Велислава Петрова.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Много болна за мен тема, защото в крайна сметка, каквото и да говорим, това е младо момиче, което трябва да получи здравна грижа. Положителната новина, както казах и преди няколко дни, беше, че да, получихме по дипломатически път, подтвърждение от македонска страна за готовността наши лекари да прегледат Ива Михайлова в Кочани или някъде в Скопие. Надявам се, това ще се случи и правим всичко възможно медицинският екип да отиде възможно най-скоро. Но това не решава въпроса. Това ще даде възможност на наши лекари обективно да преценят ситуацията на място. Но мисля, че и досега, лекарските мнения много ясно показваха, че тя трябва да бъде лекувана и то скоро. Така че аз се надявам и работим в посока на това, че тя наистина да може да получи лекарска помощ и то скоро. - Да, да, ние отдавна работим. Въпросът е, че той обеща, че сега ще има български лекари, ще бъдат допуснати. Кога е това сега - понеделник, вторник, сряда? Тук по-скоро, наистина, в рамките на следващите няколко дни, работим с екип от една от софийските болници това да се случи."

Вижте целия разговор във видеото