Най-малко 24 ранени и поредица силни вторични трусове в Панама

Силни вторични трусове продължават да разтърсват Панама денонощие след мощното земетресение от 7,7 по Рихтер.

Засега няма потвърдени жертви, но властите съобщават за 24 ранени, за срутени стради и повредени пътища. По последни данни Панамският канал, който е един от най-важните морски пътища не е засегнат от земетресението. Земетресението е регистрирано на 200 километра от столицата, на дълбочина 12 километра и е продължило 1 минута.

Президентът Хосе Раул Мулино заяви, че страната е изправена пред сериозно бедствие. Според изчисления на Геоложкия институт на Съединените щати щетите от земетресението могат да достигна до 10% от Брутния вътрешен продукт на страната.

Снимки: БТА