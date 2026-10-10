Най-малко 24 ранени и поредица силни вторични трусове в Панама

Силни вторични трусове продължават да разтърсват Панама денонощие след мощното земетресение от 7,7 по Рихтер.
Засега няма потвърдени жертви, но властите съобщават за 24 ранени, за срутени стради и повредени пътища. По последни данни Панамският канал, който е един от най-важните морски пътища не е засегнат от земетресението. Земетресението е регистрирано на 200 километра от столицата, на дълбочина 12 километра и е продължило 1 минута.
Президентът Хосе Раул Мулино заяви, че страната е изправена пред сериозно бедствие. Според изчисления на Геоложкия институт на Съединените щати щетите от земетресението могат да достигна до 10% от Брутния вътрешен продукт на страната.
Снимки: БТА
"Земетресението беше много силно, изключително силно. Всичко се люлееше - лампата, столът, масата. Останах вътре, защото нямаше как да изляза навън. Но хората бяхага, крещяха."