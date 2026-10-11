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Вятър и дъжд в неделя, новата седмица започва с гръмотевични бури

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Снимка: илюстративна
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Над източната половина от страната облачността ще е разкъсана – висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи – дневните ще достигат 27°-29°. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20°-22°, в София – около 21°. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад.

Над планините в Западна България облачността ще е значителна с валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над масивите от източната половина от страната ще бъде с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен, на места по северните склонове и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

През нощта срещу понеделник и в понеделник, с преминаване на студен атмосферен фронт, от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 17° и 22°.

Във вторник и сряда, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи. Остава повишена вероятността в отделни райони, главно в Централна и Източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен, в източните райони силен северен вятър застудяването ще продължи и в сряда минималните температури ще са между 5° и 10°, а максималните - между 11° и 16°.

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