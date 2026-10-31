Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя

Жълт код за валежи е обявен за Западна и Централна България за 1 ноември, показва картата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението обхваща голяма част от страната, докато за източните райони не е обявен предупредителен код. В 18 области в страната се очакват валежните количества да бъдат между 25 и 35 литра на кв. метър, а на места и повече.

Очакваните валежи могат да затруднят движението по пътищата, затова шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена с условията скорост.