Младежки протести в Германия: Сблъсъци с полицията в края на шествията

Ограничени сблъсъци с полицията в края на младежки протести в Германия, частично вдъхновени от проявите на недоволство във Франция. До размирици се стигна в Кьолн и Франкфурт, където протестиращи използваха срещу полицията пиротехнически средства. В Берлин демонстранти хвърляха бутилки и яйца, а в Хамбург запалиха улични барикади.

Недоволните младежи протестират срещу лошото състояние на учебните заведения, скъпия живот и евентуалното връщане на задължителната военна служба. Официалната организация на учениците в Германия критикува липсата на прозрачност от страна на днешните организатори от движението „Поколението Зет поема нещата“ и призова към мирни демонстрации на 20 ноември „за по-добри условия в образованието“.