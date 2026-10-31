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Младежки протести в Германия: Сблъсъци с полицията в края на шествията

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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младежки протести германия сблъсъци полицията края шествията
Снимка: БТА
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Ограничени сблъсъци с полицията в края на младежки протести в Германия, частично вдъхновени от проявите на недоволство във Франция. До размирици се стигна в Кьолн и Франкфурт, където протестиращи използваха срещу полицията пиротехнически средства. В Берлин демонстранти хвърляха бутилки и яйца, а в Хамбург запалиха улични барикади.

Недоволните младежи протестират срещу лошото състояние на учебните заведения, скъпия живот и евентуалното връщане на задължителната военна служба. Официалната организация на учениците в Германия критикува липсата на прозрачност от страна на днешните организатори от движението „Поколението Зет поема нещата“ и призова към мирни демонстрации на 20 ноември „за по-добри условия в образованието“.

#Франкфурт #Кьолн #протести #Германия

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