Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа

След края на изборния ден Илияна Йотова благодари на гласоподавателите, не поиска конкретна политическа подкрепа от партии и лидери, а даде заявка: посланията й да бъдат към всички български граждани. Илияна Йотова заяви, че са заложили на положителна кампания и се обърна с благодарност към избирателите.

Илияна Йотова - кандидат за президент: „За това, че не се изплашиха, за това, че не отвърнаха на някои принуждения да си стоят вкъщи.“

Тя коментира ниската избирателна активност.

Илияна Йотова - кандидат за президент: „Да кажа на българските граждани, че илюзия е да мислят, че ако не гласуват, можем да променим нещо в страната. А ние в следващите години трябва да променяме много, за да не върнем страната си, да не върнем България отново в годините на безвремиетo.“

Йотова изтъкна, че в Европа бушува война, а тя залага на мира.

Илияна Йотова- кандидат за президент: „Защото без мир няма сигурност и няма просперитет. Като президент на всички българи аз не искам по улиците да се веят чужди знамена. Аз искам българските знамена. И сигурни хора, които мислят за своето бъдеще.“ - „Ще поискате ли подкрепа от някои от другите кандидат-президентски двойки, които не стигнаха до балотаж? И от партиите, които нямат кандидати?“ - „Нашите послания както до сега ще бъдат към всички български граждани. И аз не бих искала България още веднъж да бъде управлявана от сглобки.“

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев посочи, че за първи път у нас жена води в президентската надпревара.

Кирил Вълчев - кандидат за вицепрезидент: „Надявам се, че много хора ще гласуват на втория тур следващата седмица и България ще има жена президент. Но искам да се обърна към господин Георги Кандев. Да бъде мъж. Каня го на дебат.“

От Инициативния комитет на двамата са категорични, че решаващ за избора ще бъде предстоящият дебат и отчетоха пропуски в кампанията.

Христо Пимпирев - съпредседател на ИК Йотова-Вълчев: „Обикаляха страната, почти цяла България, но някакси по-казионно беше. Трябваше да бъде по-спонтанно, на площади, някакси по-исркено и истински.“

„Прогресивна България“ признаха, че са подценили вота и не са успели да мобилизират избирателите си, но се надяват да наваксат на балотажа.

Петър Витанов - председател на ПГ на „Прогресивна България“: „Ние имаме много по-голям резерв, смятам, че надявам се, значително повече хора да излезнат. Имаше определено и позивни от някои политически лидери да не излизат хора.“

А БСП дадоха заявка, че Йотова може да разчита на тях и за втория тур.

Крум Зарков - председател на БСП: „Искам да я поздравя за устойчивата кампания, която направи, а се изискваше характер за тази кампания и най-вече да я окуража за следващите 7 дни, които ще са много важни, за да можем да се поздравим с нейната победа.“

Предстои анализ на направеното и план за решителния балотаж.