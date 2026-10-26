БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

* * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров сочи паралелното пребряване на 100% на агенциите "Мяра" и "Алфа Рисърч"
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
21613
Чете се за: 03:42 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

След края на изборния ден Илияна Йотова благодари на гласоподавателите, не поиска конкретна политическа подкрепа от партии и лидери, а даде заявка: посланията й да бъдат към всички български граждани. Илияна Йотова заяви, че са заложили на положителна кампания и се обърна с благодарност към избирателите.

Илияна Йотова - кандидат за президент: „За това, че не се изплашиха, за това, че не отвърнаха на някои принуждения да си стоят вкъщи.“

Тя коментира ниската избирателна активност.

Илияна Йотова - кандидат за президент: „Да кажа на българските граждани, че илюзия е да мислят, че ако не гласуват, можем да променим нещо в страната. А ние в следващите години трябва да променяме много, за да не върнем страната си, да не върнем България отново в годините на безвремиетo.“

Йотова изтъкна, че в Европа бушува война, а тя залага на мира.

Илияна Йотова- кандидат за президент: „Защото без мир няма сигурност и няма просперитет. Като президент на всички българи аз не искам по улиците да се веят чужди знамена. Аз искам българските знамена. И сигурни хора, които мислят за своето бъдеще.“

- „Ще поискате ли подкрепа от някои от другите кандидат-президентски двойки, които не стигнаха до балотаж? И от партиите, които нямат кандидати?“

- „Нашите послания както до сега ще бъдат към всички български граждани. И аз не бих искала България още веднъж да бъде управлявана от сглобки.“

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев посочи, че за първи път у нас жена води в президентската надпревара.

Кирил Вълчев - кандидат за вицепрезидент: „Надявам се, че много хора ще гласуват на втория тур следващата седмица и България ще има жена президент. Но искам да се обърна към господин Георги Кандев. Да бъде мъж. Каня го на дебат.“

От Инициативния комитет на двамата са категорични, че решаващ за избора ще бъде предстоящият дебат и отчетоха пропуски в кампанията.

Христо Пимпирев - съпредседател на ИК Йотова-Вълчев: „Обикаляха страната, почти цяла България, но някакси по-казионно беше. Трябваше да бъде по-спонтанно, на площади, някакси по-исркено и истински.“

„Прогресивна България“ признаха, че са подценили вота и не са успели да мобилизират избирателите си, но се надяват да наваксат на балотажа.

Петър Витанов - председател на ПГ на „Прогресивна България“: „Ние имаме много по-голям резерв, смятам, че надявам се, значително повече хора да излезнат. Имаше определено и позивни от някои политически лидери да не излизат хора.“

А БСП дадоха заявка, че Йотова може да разчита на тях и за втория тур.

Крум Зарков - председател на БСП: „Искам да я поздравя за устойчивата кампания, която направи, а се изискваше характер за тази кампания и най-вече да я окуража за следващите 7 дни, които ще са много важни, за да можем да се поздравим с нейната победа.“

Предстои анализ на направеното и план за решителния балотаж.

#политическа подкрепа #балотаж #Илияна Йотова

Водещи новини

ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур? Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
В Смолян Йотова и Вълчев водят убедително при 85% обработени протоколи
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ