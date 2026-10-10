Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ. Милионите фенове на поредицата чакат този момент вече 10 години.

Нови герои, стари познайници и заплетени сюжетни линии ще радват почитателите на телевизионния феномен всяка събота вечер, а екипът зад продукцията обещава още по-голям мащаб и гангстерска драма с невиждана досега дълбочина.

Продуцентите оставиха окончателната оценка за сериала на публиката, като подчертаха, че истинският успех ще се измери не с предварителните очаквания, а с реакцията на зрителите.