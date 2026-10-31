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Дъждовно време и в съботния ден

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дъждовно време съботния ден
Снимка: илюстративна
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Ще бъде облачно. На много места, главно в западните и централните райони, ще има превалявания от дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо, а в Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 7°, а максималните – между 10° и 15°, в София – около 11°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно. Главно в западните и централните масиви ще вали дъжд, а в местата над 1800 метра надморска височина – сняг. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

През следващите три дни ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините над около 1500 - 1600 метра – от сняг. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни. В Рило-Родопската област ще има и гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен вятър, в Източна България – от изток-североизток. Минималните температури в повечето райони ще бъдат от 6° до 12°, а максималните – между 7° и 17°.

В сряда в Източна България валежите ще продължат, а в Западна постепенно ще спират. Вятърът в Западна България ще отслабне и постепенно ще се ориентира от северозапад. В Източна ще е от север-североизток, предимно умерен. Температурите ще се понижат.

#облачно и дъждовно #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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