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Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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По света
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Специалните пратеници Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър може да пристигнат в Москва през следващите седмици

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "е време Украйна да има нов президент". Коментарът му е в отговор на критиките на Зеленски за споразумението за руския дизел, което постигнаха Вашингтон и Москва.

Специалните пратеници на Белия дом Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър могат да пристигнат в Москва още през следващите седмици. Руските медии съобщиха новината часове след като Съединените щати и Русия сключиха споразумение за износ на руския дизел.

Според американския президент Доналд Тръмп сделката ще понижи цените на горивото. Преговорите за Украйна, обаче, които се проведоха в Маями завършиха предсрочно и без пробив. Украинската делегация вече пътува за Киев.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Знаете ли какво предлагам? Предлагам им да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка. Защото той е имал възможност да сключи много сделки, но по някаква причина така и не го прави. Казахме му: Можеш да правиш каквото си искаш с Русия, но не атакувай тези рафинерии, защото това създава проблем от световен мащаб. А той иска да създава проблеми за целия свят."

#сделка между Тръмп и Путин #Доналд Тръмп #войната в Украйна #Украйна

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