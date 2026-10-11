Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "е време Украйна да има нов президент". Коментарът му е в отговор на критиките на Зеленски за споразумението за руския дизел, което постигнаха Вашингтон и Москва.

Специалните пратеници на Белия дом Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър могат да пристигнат в Москва още през следващите седмици. Руските медии съобщиха новината часове след като Съединените щати и Русия сключиха споразумение за износ на руския дизел.

Според американския президент Доналд Тръмп сделката ще понижи цените на горивото. Преговорите за Украйна, обаче, които се проведоха в Маями завършиха предсрочно и без пробив. Украинската делегация вече пътува за Киев.