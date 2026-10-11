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Премахват опасни дървета в парковете на Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Чете се за: 02:45 мин.
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Хиляди опасни дървета са установили екоексперти в един от най-големите и посещавани паркове в Пловдив. Стотици от тях вече са премахнати, като ще се търси причината за масовото изгниване на растителните видове. Според лесовъди, проблеми с опасни дървета има и в други паркове и тепета в Пловдив.

Разчистване на компрометирания горски фонд се извършва в парк "Лаута" в жилищен район "Тракия". Премахването на болни и изсъхнали дървета е започнало и заради множество сигнали от граждани, казват от общинската администрация.

Георги Гатев, кмет на район "Тракия": "Констатираме шокиращи кадри, които показват, че дървета, които на външен вид изглеждат здрави и безопасни, всъщност отвътре са изгнили и те представляват огромна опасност."

До момента са премахнати над 250 кубика дървета, всяко от тях се описва от „Градини и паркове“. За разчистването на "Лаута" от общината са наели експерти-лесовъди и специализирана фирма.

Кръстю Илинчев, лесовъд: "Парк "Лаута", състоянието му не е добро, може би има места, в които от 60 до 70 процента от него е в лошо състояние, основно с изсъхнали дървета."

Антон Георгиев, заместник-кмет на Пловдив: "Наблюдаваме изключително много дървета, които са накрая на жизнения си цикъл в момента или пък са пострадали от много гъбни заболявания, които увреждат и коренова система."

С приоритет се премахват опасни дървета покрай детски и фитнес площадки и около алеите в парка, като терените се обезопасяват от Общинска охрана. Ситуацията в над 100-годишната гора в "Лаута" е идентична с други паркове в Пловдив, казват експертите.

Никола Каварджиков, лесовъд: "Дори има участъци от "Отдих и култура", които са в много по-тревожно състояние, тъй като там са минали и пожари, както и на Младежкия хълм на няколко пъти и мерките, които трябва да се вземат са адекватни на тези."

В момента се работи по разчистване на 50 декара от парк "Лаута", като цялата му територия е над 400 декара. След премахването на опасната растителност, тя ще бъде подменена с дървета, които са подходящи за променените климатични условия у нас.

#парк "Лаута" #опасни дървета #Пловдив

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