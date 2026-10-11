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От сватбения олтар до Софийския маратон: Младоженци превърнаха първия си ден като семейство в приключение

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Спорт
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Аделина Лиманова ще посрещне съпруга си на финала на 43-тото издание на надпреварата само часове след сватбата им и разказа любопитната история зад необичайното решение

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Любовта и спортът се преплетоха по необичаен начин по време на 43-тото издание на Софийския маратон. Сред хилядите участници и зрители в столицата се открои една младоженка, която пристигна край финала в сватбената си рокля, за да подкрепи своя съпруг само ден след като двамата са си казали заветното „да“.

Аделина Лиманова се превърна в една от най-интересните фигури на събитието, след като разказа пред БНТ 3 как семейният празник се е съчетал с голямата страст на съпруга ѝ към бягането.

Оказва се, че участието му в Софийския маратон е дългогодишна традиция, която той не пожелал да прекъсне дори заради собствената си сватба.

"Съпругът ми тича всяка година маратона. Когато пуснали датите за тази година, тръгнал да се записва и си казал, че има нещо на тази дата. Отворил календара, но там нямало записано нищо. Чудил се известно време, докато не се сетил, че се женим на десети“, разказа с усмивка Аделина.

Така се родила идеята младоженците да съчетаят двата важни момента. Допълнителна мотивация било и обстоятелството, че кумът на семейството също е запален бегач и участва в маратона.

Вместо да прекарат първата сутрин след сватбата си в почивка, двамата решили да се отправят към центъра на София.

Докато младоженецът и кумът се впуснали в състезанието, Аделина пристигнала край финала заедно с двама от шаферите, за да ги посрещне и подкрепи.

"Понеже кумът ни също тича, ни хрумна идеята да дойдем след сватбата. Те да избягат маратона, а аз с двама от шаферите да ги посрещнем на финала“, обясни младоженката.

Още по-любопитното е, че семейството почти не е имало време за почивка след сватбеното тържество. Попитана дали са успели изобщо да си отдъхнат след празничната вечер, Аделина отговори с чувство за хумор:

"Успяхме поне да си вземем душ, преди да дойдем. Това е всичко.“

Въпреки умората младоженката не скри вълнението си от нестандартното начало на семейния живот. За нея участието в атмосферата на Софийския маратон е още един специален спомен, който двамата ще могат да пазят през годините.

На въпрос какво си пожелава за бъдещето на своето семейство Аделина отправи послание, изпълнено с любов и оптимизъм.

"Пожелавам си да сме все така лудички, все така влюбени и такова събитие като днешното да можем някой ден да го разкажем на децата си“, сподели тя.

Необичайната история предизвика усмивки и сред телевизионния екип, който пожела на младото семейство щастлив съвместен живот и още много подобни приключения.

Така сред спортните постижения, личните рекорди и хилядите бегачи Софийският маратон предложи и един различен, романтичен момент.

А за Аделина и нейния съпруг първият ден след сватбата със сигурност ще остане незабравим – с булчинска рокля край трасето, маратонски километри и обещание за още много споделени приключения.

#маратон на София 2026

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