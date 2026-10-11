Кенеди Роно след триумфа в Софийския маратон: Най-трудни бяха последните километри, посвещавам победата на семейството си

Победителят в 42-километровата дистанция на Софийския маратон призна, че първоначалната му цел е била място в тройката, но успя да надмине очакванията си
Кенеди Роно е големият победител в класическата дистанция от 42,195 километра на 43-тото издание на Софийския маратон. Бегачът успя да надделее над конкуренцията след оспорвана битка в заключителните километри и не скри радостта си от постигнатия успех.
За Роно това е поредно силно представяне в българската столица, след като през миналата година също записа победа в рамките на Софийския маратон.
"Чувствам се добре. Беше трудно бягане. Опитах се в последните километри да настигна съперниците си и съм щастлив, че успях да спечеля“, заяви Роно непосредствено след финала.
Победителят разкри, че е пристигнал в София с далеч по-скромна цел – да намери място сред първите трима. В крайна сметка обаче успя да надмине собствените си очаквания и да се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.
"Моята цел беше да бъда в топ 3. Сега съм победител, така че съм много щастлив“, сподели той.
Роно изрази удовлетворение и от постигнатия резултат, като подчерта, че най-голямото изпитание е дошло в заключителната част на надпреварата.
"Най-трудният момент бяха последните километри. Особено последният километър“, призна шампионът.
Най-емоционалният момент в интервюто дойде, когато Кенеди Роно беше попитан на кого посвещава победата си. Без колебание той посочи най-близките си хора.
"Искам да посветя тази победа на моето семейство и на моята съпруга“, заяви победителят.