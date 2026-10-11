Кенеди Роно след триумфа в Софийския маратон: Най-трудни бяха последните километри, посвещавам победата на семейството си

Кенеди Роно е големият победител в класическата дистанция от 42,195 километра на 43-тото издание на Софийския маратон. Бегачът успя да надделее над конкуренцията след оспорвана битка в заключителните километри и не скри радостта си от постигнатия успех.

За Роно това е поредно силно представяне в българската столица, след като през миналата година също записа победа в рамките на Софийския маратон.

"Чувствам се добре. Беше трудно бягане. Опитах се в последните километри да настигна съперниците си и съм щастлив, че успях да спечеля“, заяви Роно непосредствено след финала.

Победителят разкри, че е пристигнал в София с далеч по-скромна цел – да намери място сред първите трима. В крайна сметка обаче успя да надмине собствените си очаквания и да се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

"Моята цел беше да бъда в топ 3. Сега съм победител, така че съм много щастлив“, сподели той.

Роно изрази удовлетворение и от постигнатия резултат, като подчерта, че най-голямото изпитание е дошло в заключителната част на надпреварата.

"Най-трудният момент бяха последните километри. Особено последният километър“, призна шампионът.

Най-емоционалният момент в интервюто дойде, когато Кенеди Роно беше попитан на кого посвещава победата си. Без колебание той посочи най-близките си хора.