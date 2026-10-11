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След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в Москва

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Доналд Тръмп заяви, че "е време Украйна да има нов президент"

Снимка: илюстративна, създадена с AI
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "е време Украйна да има нов президент". Коментарът му е в отговор на критиките на Володимир Зеленски за споразумението за руския дизел, което постигнаха Вашингтон и Москва. Руски медии съобщават, че до две седмици в Москва ще пристигнат специалните пратеници на Белия дом – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Според американския президент, в Украйна трябва да се проведат избори, защото Зеленски не може да сключва сделки.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Знаете ли какво предлагам? Предлагам им да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка. Защото той е имал възможност да сключи много сделки, но по някаква причина така и не го прави."

Тръмп разкритикува Зеленски за украинските удари по рафинерии и отново заяви, че руският президент е готов на мирно споразумение, но не и украинският.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Казахме му: Можеш да правиш каквото си искаш с Русия, но не атакувай тези рафинерии, защото това създава проблем от световен мащаб. А той иска да създава проблеми за целия свят."

Украинският външен министър Андрий Сибига защити Зеленски:

"Президентът Зеленски ръководи страната ни във време на война. Той има подкрепата на украинския народ и именно народът има право да решава. Изявленията от чужбина само потвърждават, че той си върши добре работата. Той заслужава подкрепа."

По конституция, в Украйна не могат да се проведат избори по време на война. Зеленски получи подкрепата и на британския премиер Анди Бърнам. В телефонен разговор двамата се договориха да се срещнат през следващите дни. А утре се очаква Европейският съюз да обяви нов пакет от санкции срещу Москва.

Украинската делегация, която участва в преговорите в Маями вече е в Киев. Членове на екипа съобщават, че са се чувствали като "в капан". Разбрали за споразумението между Вашингтон и Москва едва, когато Тръмп го обявил. Срещу спирането на ударите по руските рафинерии, украинската делегация настояла Русия да спре атаките по украинската енергийна система. Искането обаче останало без отговор.

снимки: БГНЕС, Архив

Ирина: "Въпреки че нашата делегация може да не е била особено силна, това все още не е причина Тръмп да се държи по този начин. Това е в полза на Путин."

Часове след обявяването на споразумението за руския дизел, Русия атакува енергийни цели в Украйна. В Киев метрото спря за няколко часа. Прекъснато беше и водоснабдяването. При ударите срещу Запорожие загинаха 20 души.

#Стив Уиткоф #преговори за мир в Украйна #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #специални пратеници #войната в Украйна #Москва #Джаред Къшнър

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