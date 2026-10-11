БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
Чете се за: 01:10 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
живо часове голямото завръщане bdquoпод прикритиеldquo червения килим
Слушай новината

Първи епизод от шести сезон на сериала “Под прикритие” е най-гледаното телевизионно съдържание в събота вечер в слота 22:00 – 23:00, а БНТ 1 отново е лидер в телевизионния ефир. Слотът е гледан средно от 320 200 зрители на база целева аудитория 4+ години, а постигнатият аудиторен дял сред икономически активната аудитория (база целева аудитория 25-54 години) е средно 24,3 %, според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria. Излъченото в слота съдържание е достигнало до 517 000 зрители.

Новият сезон на сериала "Под прикритие" включва 12 епизода, а в програмата на БНТ 1 събота вечерта става запазена територия за български филми и сериали – "БГ кино вечер".

“Под прикритие 6” събира отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в любим на няколко поколения зрители. В сезон 6 се завръщат героите на Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. В сюжета влизат и нови ключови персонажи, изпълнявани от Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г. продуцираният от БНТ “Под прикритие” се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали. Той се превърна в телевизионен феномен с международно признание, излъчван в десетки държави по света. “Под прикритие 6” се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

“Под прикритие 6” е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.

#"Под прикритие" 6 #сериал на БНТ #тв рейтинг #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
2
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
3
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
4
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море доказва, че в дровете има изкуствен интелект, заяви софтуерен инженер
5
Точността, с която са ударени търговските кораби в Черно море...
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
6
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
4
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
5
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Общество

Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
Чете се за: 02:55 мин.
Общината в Сливен беше осветена в зелено в чест на донорите и техните семейства Общината в Сливен беше осветена в зелено в чест на донорите и техните семейства
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
39464
Чете се за: 01:05 мин.
Огромен интерес и рекорден брой участници на Софийския маратон Огромен интерес и рекорден брой участници на Софийския маратон
Чете се за: 02:52 мин.
Пакети и ваучери: Защо няма регламент как да се подпомагат кръводарителите Пакети и ваучери: Защо няма регламент как да се подпомагат кръводарителите
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото е първенец по поскъпване
Чете се за: 09:02 мин.
У нас
Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството на 45-годишната си майка Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството на 45-годишната си майка
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Време е Украйна да има нов президент
Чете се за: 01:50 мин.
По света
"Има много дупки, трябва ремонт": Проблеми за...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Промени в движението заради втория ден на Софийския маратон
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Наводнения след рекордните жеги: Лошо време обхвана Южна Италия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ