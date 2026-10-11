БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие 6"

Първи епизод от шести сезон на сериала “Под прикритие” е най-гледаното телевизионно съдържание в събота вечер в слота 22:00 – 23:00, а БНТ 1 отново е лидер в телевизионния ефир. Слотът е гледан средно от 320 200 зрители на база целева аудитория 4+ години, а постигнатият аудиторен дял сред икономически активната аудитория (база целева аудитория 25-54 години) е средно 24,3 %, според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria. Излъченото в слота съдържание е достигнало до 517 000 зрители.

Новият сезон на сериала "Под прикритие" включва 12 епизода, а в програмата на БНТ 1 събота вечерта става запазена територия за български филми и сериали – "БГ кино вечер".

“Под прикритие 6” събира отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в любим на няколко поколения зрители. В сезон 6 се завръщат героите на Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. В сюжета влизат и нови ключови персонажи, изпълнявани от Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г. продуцираният от БНТ “Под прикритие” се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали. Той се превърна в телевизионен феномен с международно признание, излъчван в десетки държави по света. “Под прикритие 6” се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.

“Под прикритие 6” е част от филмопроизводството на БНТ – най-големият продуцент на телевизионно кино в България, който последователно инвестира в създаването на оригинално българско филмово и телевизионно съдържание.