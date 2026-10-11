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Милица Мирчева: Абсолютно постижима цел е Маратонът на София да стане един от най-силните и хубави маратони на Балканския полуостров

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Спорт
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Състезателката и спортен директор на Маратона на София коментира в ефира на БНТ състезанието и сподели мнението си за организацият на състезанието.

милица мирчева вземе участие маратона софия заради предстояща операция
Снимка: БТА
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Чувствам се по-добре. Нещата вървят в правилната посока, но тази контузия ме научи, трябва да бъда доста търпелива. За съжаление, доста по-бавно се развиват нещата отколкото на мен ми се иска. Това каза Милица Мирчева, която е спортен директор на 43-тото издание на Маратона на София в ефира на БНТ. Мирчева претърпя операция и се надява да се завърне още по-силна по трасето.

"Записала съм се на Маратона в края на годината, но още съм далеч от най-добрата си форма. Вярвам, че мога да направя много добро бягане. Разбира се, че искам да се върна към това да подобрявам още и още националния рекорд, защото наистина, когато го направих, бях доста далеч още от моя потенциал", коментира Милица Мирчева.

На въпрока кое е по-трудно, да пробягаш маратон или да организираш маратон, тя отговори:

"И двете неща са близки, защото изискват месеци работа напред. Просто са различни неща. Маратонът изисква в деня много силна и физическа, и ментална готовност. Докато организацията, която също е много трудна, но изисква чисто повече ментална работа, не толкова чисто физическа, работа с много хора, координация. Бих казал, че за сега може би е една идея по-лесна самата организация, защото и екипът е много добър. Хората работят деноношно, имаме страхотен екип. Млади, амбицирани хора, които обичат бягането. Може би 50% и повече от екипа ни дори бяга. И когато имаш такъв силен екип, е много по-лесно."

Милица Мирчева за втора поредна година е спортен директор на Маратона на София.

"Със сигурност виждам надграждане. Освен, че работата се става повече, хората са още по-мотивирани от екипа, защото, пак казвам, те обичат бягането. Това е много важно. За да се успешни в твоята работа, ти наистина трябва да обичаш, да живееш с нея. Имаме страхотни хора, които използват всичките си ресурси да се случат нещата по най-добрия начин. Дори намирането на доброволци. За да станем по-добри и по-силни в нещо, ние трябва да минем през тези предизвикателства. Така че вярвам, че вървим в наистина правилната посока и нашият маратон ще се надгражда и хората ще останат удовлетворени.

Тази година в Маратона на София участваха 12 хиляди души, но може ли да видим още повече участници в следващите изданияб?

"На мен лично 15 хиляди ми звучи като най-много хубава цифра. Всичко зависи от промените, които можем да направим, защото не е въпрос само на количество, но и на качество. Тоест тук целим да правим нещата качествено също", заяви Мирчева.

"Аз мисля, че ние започваме много добре да стъпваме и на другите големи европейски градове. Наистина имаме още къде да се развиваме, има неща, които можем да променим. Един ден може да сме един от най-силните и хубави маратони на Балканския полуостров. Дори съм сигурна, че е абсолютно постижима цел", добави спортният директор на Маратона на София.

Вижте още във видеото!

#маратон на София 2026 #Милица Мирчева

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