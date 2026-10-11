Уини Джебет след рекорда на Софийския маратон: Не очаквах да спечеля, много съм щастлива

Кенийката Уини Джебет се превърна в една от големите героини на 43-тото издание на Софийския маратон, след като спечели класическата дистанция от 42,195 километра при жените с нов рекорд на трасето и личен рекорд.

След финала африканската състезателка не скри огромното си вълнение от постигнатия успех. В интервю за БНТ 3 тя призна, че дори не е очаквала да стигне до победата, но представянето ѝ е надминало собствените ѝ очаквания.

"Много съм доволна. Никога не съм очаквала да спечеля“, сподели Джебет, която записа най-силното представяне в кариерата си.

Въпреки впечатляващия резултат кенийката разкри, че състезанието далеч не е преминало без трудности. Особено сериозно изпитание за нея са били първите 21 километра, когато не е успявала да намери желания ритъм.

"Първите 21 километра не бяха леки за мен. Но към 35-ия километър усетих, че се движа бързо, и това беше най-добрият момент в моето бягане“, разказа победителката.

Именно силното представяне във втората половина на дистанцията се оказа ключово за историческия ѝ резултат. Джебет успя не само да се пребори за първото място, но и да подобри досегашното най-добро постижение по трасето на Софийския маратон.

Кенийката остана впечатлена и от атмосферата в българската столица, като отправи положителни думи за организацията и преживяването си по време на надпреварата.

"Атмосферата беше много добра. Не очаквах това, което видях тук, и съм много щастлива от преживяването си на Софийския маратон“, заяви тя.

На въпрос дали би се завърнала в София и през следващата година, Джебет отговори положително.

"Да, за мен ще бъде хубаво отново да бъда тук. Благодаря за възможността да участвам“, каза победителката.

С триумфа си Уини Джебет остави ярка следа в историята на Софийския маратон, след като съчета победата при жените с два значими резултата – рекорд на трасето и ново лично върхово постижение.