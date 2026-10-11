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Времето
Президентски Избори 2026
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По света
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Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
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БНТ е лидер в телевизионния ефир с "Под прикритие...
11:25, 11.10.2026
Чете се за: 03:02 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за...
10:50, 11.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:27 мин.
Мая Манолова: Надценките на храните стигат 150%, маслото...
10:30, 11.10.2026
Чете се за: 09:02 мин.
Продължава ръстът на цените на основни хранителни...
10:10, 11.10.2026
Чете се за: 02:55 мин.
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Спортни новини 11.10.2026 г., 12:25 ч.
от
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12:25, 11.10.2026
Спорт
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12:20, 11.10.2026
НА ЖИВО: Константин Папазов и Лъчезар Танев в предаването...
12:14, 11.10.2026
Втори ден на Софийския маратон: Бегачи от над 70 държави се...
12:13, 11.10.2026
Уини Джебет след рекорда на Софийския маратон: Не очаквах да...
11:57, 11.10.2026
Кенеди Роно след триумфа в Софийския маратон: Най-трудни бяха...
11:51, 11.10.2026
След сделката за руския дизел: Пратениците на Белия дом отиват в...
11:37, 11.10.2026
Милица Мирчева: Абсолютно постижима цел е Маратонът на София да...
11:30, 11.10.2026
БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на...
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12:20, 11.10.2026
Чете се за: 00:40 мин.
Уини Джебет след рекорда на Софийския маратон: Не очаквах да спечеля, много съм щастлива
12:13, 11.10.2026
Чете се за: 02:30 мин.
Милица Мирчева: Абсолютно постижима цел е Маратонът на София да стане един от най-силните и хубави маратони на Балканския полуостров
11:37, 11.10.2026
Чете се за: 04:05 мин.
БНТ 3 ще излъчи 13 старта от Световната купа по прескачане на препятствия, първият е на 11 октомври в Осло
11:30, 11.10.2026
Чете се за: 01:47 мин.
Николай Кауфман след личния рекорд в София: Искам да бягам под 63 минути и да бъда сред първите трима
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09:47, 11.10.2026
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Продължава ръстът на цените на основни хранителни продукти на едро тази седмица
09:00, 11.10.2026
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11:51, 11.10.2026
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Съдът в Пловдив остави в ареста тийнейджъра, обвинен за убийството...
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Наводнения след рекордните жеги: Лошо време обхвана Южна Италия...
09:55, 11.10.2026
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Втори ден на Софийския маратон: Бегачи от над 70 държави се...
12:14, 11.10.2026
Чете се за: 01:35 мин.
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