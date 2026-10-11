Втори ден на Софийския маратон: Бегачи от над 70 държави се включват в надпреварата

Днес е вторият ден от най-голямото спортно събитие в столицата – Софийския маратон. Бегачи от 70 държави участват тази година. Сред тях са и елитни състезатели от традиционно силни в маратонското бягане страни като Етиопия, Кения и Мароко. Наградният фонд надхвърля 30 000 евро.

Беше даден стартът с дългите дистанции от 21 и 42 километра и щафетното бягане. Всеки, който пресече финала, независимо от дистанцията, която е избрал, получава медал от състезанието. Дизайнът на тазгодишните медали съчетава два емблематични символа на София - статуята на Света София и ротондата "Св. Георги".

Заради маратона има промени в движението на автомобили в столицата, а метрото днес се движи с делнично разписание. До 15:30 ч. ще бъде забранено движението по улиците, по които минава трасето. Маршрутът започва пак от Националната художествена галерия в посока бул. "Тодор Александров" и ще стигне до ж.к. "Люлин", след което бегачите ще се върнат към центъра.

От Столичната община предупредиха, че забраната по бул. "Цар Освободител" между улица "Раковски" и площад "Княз Александър I" ще остане в сила чак до 18:00 часа днес.

снимки: БТА