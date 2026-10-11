По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"

Репортаж по зрителски сигнал. 94-годишна жена е чакала 7 часа и половина за преглед пред спешния кабинет на единствената Клиника по гнойно-септична хирургия в София. От "Пирогов" казват, че към клиниката се насочват пациенти от цяла България, а това затруднява работещите в нея. Министерството на здравеопазването проверява случая.



Кървяща рана на крака на 94-годишна жена от София е причината близките ѝ да потърсят спешна помощ. Казват, че линейката я откарала в "Света Екатерина" със съмнение за тромбофлебит.

Лилия Донкова, племенница на жената: "Тези съмнения не бяха основателни. И лекарят от "Света Екатерина" даде направление със заключение да отиде до гнойно-септичния кабинет."

От "Света Екатерина" казаха, че жената не е имала съдов проблем, а инфектирана рана. На следващия ден близките ѝ я завели в "Пирогов", където е единствената Клиника по гнойно-септична хирургия в София.

Лилия Донкова, племенница на жената: "Отидохме там към 9:00 часа сутринта и вече имаше около 25 пациенти, които чакаха. Леля ми на инвалидна количка трябваше да чака 7 часа и половина преди да бъде прегледана. Някъде към петия час започна да казва, че няма да издържи повече и иска да си отиде. С тази рана на крака, въпреки че е на инвалиден стол, седенето на едно място 7 часа и половина беше наистина неописуемо тежко за нея."

От "Пирогов" обясняват, че всички лечебни заведения с регистрирана хирургия могат да обработват гнойно-септични рани. Наличието на такива не е задължително условие за прием и лечение в спешно отделение. В спешната болница е разкрита отделна клиника основно за пациенти на "Пирогов", но към нея се насочват пациенти от други болници в София и цяла България, а това затруднява персонала на клиниката.

От Министерството на здравеопазването не отговориха колко са спешните кабинети за гнойно-септична хирургия в София. По техни данни в столицата има 30 лечебни заведения, които работят по клинична пътека, включваща и тази дейност. А разкриването на приемни кабинети по различните специалности се регламентира в правилника за дейността на всяко лечебно заведение.