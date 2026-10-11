Лъчезар Танев: Георги Иванов е наясно с проблемите, но промяната не зависи само от БФС

Футболният агент защити реформите в детско-юношеския футбол, похвали Маркус Гиздол и Хулио Веласкес и коментира бъдещето на националния отбор, ЦСКА, Левски и Ботев Пловдив
Българският футбол се нуждае от фундаментална промяна в подготовката на младите състезатели, а резултатите от нея могат да станат видими едва след години. Това заяви футболният агент Лъчезар Танев в интервю за предаването "Арена спорт“, в което направи задълбочен анализ на проблемите в националния отбор, работата на Българския футболен съюз и развитието на водещите клубове у нас.
Според него победата на България с 2:0 при гостуването на Люксембург в Лигата на нациите е положителен резултат, но не означава, че дългогодишните проблеми са преодолени.
"Светлина в тунела винаги има. Въпросът е след колко години. Начинът, по който са обучавани децата и юношите през последните 10–15 години, явно не отговаря на изискванията на модерния футбол. Затова не достигат достатъчно подготвени играчи до първия отбор. Ако искаме нещо да се променя в положителна насока, трябва отсега да се работи за след 10 години“, заяви Танев.
Футболният агент е убеден, че настоящите национали имат възможности да се представят по-добре, но не очаква рязка промяна в резултатите.
"Играчите не са толкова слаби, колкото са резултатите, които показаха. Мисля, че могат да играят и по-организирано, и по-стойностно. Видяхте и последния мач срещу Люксембург. Това може да го подобри треньорът, но някаква драстична промяна не очаквайте“, допълни той.
Танев отбеляза, че през първото полувреме срещу Люксембург националният тим е показал, че може да атакува, да разиграва топката без страх и да демонстрира увереност, която често липсва в представянето му.
"Генерално нашият футбол е потънал. Резултатите са такива благодарение на едно дългогодишно безхаберие. И това не е само федерацията. По-скоро клубовете и начинът на работа“, категоричен беше агентът.
Въпреки критиките към състоянието на футбола у нас, Танев отчете и положителни действия на ръководството на БФС. Той открои категоризацията на детско-юношеските школи, създаването на академия към централата и функционирането на 12 центъра за подготовка на деца между 6 и 11 години, за които по думите му отговаря Пламен Михов.
"Футболният съюз е предприел някои неща, които не ги огласява. И аз се чудя защо не ги огласява, при положение че са добри неща. Например категоризацията на школите“, посочи Танев.
Според него подобна мярка ще помогне да бъдат разграничени клубовете, които действително инвестират в развитието на младите футболисти, от тези, които не осигуряват необходимите условия.
"Не може президентът да прибира парите и в същото време в някоя школа един треньор да води и 19-годишните, и 13-годишните. Няма лекари, няма възстановяване. При тази категоризация ще отпаднат доста такива клубове, които мамят родителите, за да им вземат парите“, заяви футболният агент.
Той обърна внимание и на отношението към треньорската професия, като направи сравнение с работата в испанските академии.
"Тук, в Испания, треньорите взимат по 700–800 евро и се справят, както могат. Но за тях е привилегия да са треньори в Жирона, Виляреал или Еспаньол. Привилегия! Ако някой мисли, че ще се издържа, като работи два часа, пие кафе и говори колко е велик и колко разбира от футбол, затова така ни е футболът“, коментира Танев.
По отношение на президента на БФС Георги Иванов той подчерта, че настоящото ръководство трябва да бъде оценявано и с оглед на наследените проблеми.
"Георги Иванов е подвластен до голяма степен на резултатите, както и треньорите. Но трябва да се има предвид какво е наследството. Тези неща, които изброих, са негово дело. Той е наясно, че там е проблемът. Въпросът е, че това не зависи само от Футболния съюз, а и от клубовете“, обясни агентът.
Танев допълни, че федерацията може да предоставя възможности за обучение и развитие, но не може да задължи клубовете да прилагат определен начин на работа.
В интервюто беше засегнат и въпросът за бъдещия национален селекционер. Според Танев няма значение дали специалистът ще бъде българин, или чужденец, стига да притежава необходимия авторитет и ясна концепция.
"Първо, без значение каква националност е, треньорът трябва да има необходимите резултати и да има респект в съблекалнята. Ако това го няма, забравете. След това трябва да има ясна представа как да играе националният отбор въз основа на футболистите, с които разполага, и да избира правилните хора“, заяви той.
Футболният агент подчерта, че България трябва да подхожда реалистично към международните двубои.
"За съжаление, България трябва да се съобразява със съперника. България не е Испания или Англия, за да излиза и да се надиграва с всеки отбор“, допълни Танев.
Той коментира и развитието на ЦСКА, като изрази задоволство от реконструкцията на стадион „Българска армия“. Според него изграждането на подобно съоръжение със средства на собственика е сериозна инвестиция, която заслужава признание.
"Това е едно прекрасно съоръжение, за което цесекарската общност трябва да бъде благодарна на собственика. Той го изгражда със собствени средства. Ние сме в държава, в която икономиката не ти дава много възможности да възвърнеш инвестициите в такова съоръжение. Аз го гледам дори като филантропска дейност“, каза Танев.
Футболният агент даде положителна оценка и на назначаването на Маркус Гиздол за старши треньор на "червените“, като не изключи възможността отборът да се пребори за шампионската титла още през настоящия сезон.
"Имат шансове. Разликата не е голяма. Имат добри футболисти. Смятам, че този човек е сериозен. Ще знае да предаде на играчите какво иска и как да стане. Мисля, че това е положителен ход“, заяви Танев.
Той похвали и работата на Хулио Веласкес начело на Левски, като подчерта, че испанският специалист се е възползвал от доверието на клубното ръководство.
"Той вече е почти две години в България. Ясно е, че е добър треньор. Направи добър отбор. Ръководството му даде доверието си още с идването. И Наско, и Боримиров никога не са се съмнявали в неговите качества. Има пълен картбланш да работи. Човекът показва резултати“, коментира агентът.
Според него промените в собствеността на Левски могат да дадат допълнителен тласък на развитието на клуба.
"Сега вече има нова собственост, нови хора с повече възможности. Предполагам, че клубът ще расте нагоре“, допълни той.
Танев приветства и плановете за реконструкция на стадиона на „сините“, като призова държавата да съдейства за реализирането на подобни проекти.
"Колкото повече нови стадиони има у нас, толкова по-добре. Поне държавата да помага документално и административно. Като няма възможност да строи стадиони, поне да позволява на клубове и хора с възможности тези неща да се случват“, заяви той.
В разговора беше засегната и тежката ситуация около Ботев Пловдив след съобщената смърт на собственика на клуба Илиян Филипов. Танев изрази съжаление за случилото се и призна, че не може да прогнозира как ще се развие финансовото бъдеще на "жълто-черните“.
"Илиян беше свестен човек, човек на думата, отзивчив. Можеше да се говори спокойно с него. Имаше сериозни намерения за Ботев и не само за футбола в града. Започнаха да изграждат отбор и това си пролича в последните мачове“, сподели футболният агент.
Той подчерта, че обстоятелствата около случая са предмет на разследване и не бива да се правят прибързани заключения.
В заключение футболният агент посочи испанския модел като възможен пример за подобряване на детско-юношеския футбол в България.
Според него най-важният период за техническото изграждане на един футболист е между 7–8 и 13-годишна възраст, когато трябва да бъдат поставени основите на правилното боравене с топката.
"Аз живея между Испания и България. Колкото съм тук, толкова съм и в България, и мога да правя сравнения. За мен техническото обучение и формиране на децата в най-важните години е най-добро в Испания. Това се вижда и от националния им отбор“, заяви Танев.
Той обясни, че развитието на футболистите трябва да започва от усвояването на най-основните технически действия, които впоследствие определят качеството на играта при висока скорост.
"Футболът е елементарна игра. Основното е да поемеш топката и да я подадеш. Когато скоростта е по-висока и топката идва бързо, трябва да я поемеш по правилен начин и по същия начин да я подадеш. Това е А и Б във футбола“, обясни той.
"Когато се работи правилно с децата, не е толкова сложно. И тогава вече ще говорим за някакви бъдещи успехи след седем, осем или десет години“, завърши Лъчезар Танев пред „Арена спорт“.