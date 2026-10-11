Лъчезар Танев: Георги Иванов е наясно с проблемите, но промяната не зависи само от БФС

Българският футбол се нуждае от фундаментална промяна в подготовката на младите състезатели, а резултатите от нея могат да станат видими едва след години. Това заяви футболният агент Лъчезар Танев в интервю за предаването "Арена спорт“, в което направи задълбочен анализ на проблемите в националния отбор, работата на Българския футболен съюз и развитието на водещите клубове у нас.

Според него победата на България с 2:0 при гостуването на Люксембург в Лигата на нациите е положителен резултат, но не означава, че дългогодишните проблеми са преодолени.

"Светлина в тунела винаги има. Въпросът е след колко години. Начинът, по който са обучавани децата и юношите през последните 10–15 години, явно не отговаря на изискванията на модерния футбол. Затова не достигат достатъчно подготвени играчи до първия отбор. Ако искаме нещо да се променя в положителна насока, трябва отсега да се работи за след 10 години“, заяви Танев.

Футболният агент е убеден, че настоящите национали имат възможности да се представят по-добре, но не очаква рязка промяна в резултатите.

"Играчите не са толкова слаби, колкото са резултатите, които показаха. Мисля, че могат да играят и по-организирано, и по-стойностно. Видяхте и последния мач срещу Люксембург. Това може да го подобри треньорът, но някаква драстична промяна не очаквайте“, допълни той.

Танев отбеляза, че през първото полувреме срещу Люксембург националният тим е показал, че може да атакува, да разиграва топката без страх и да демонстрира увереност, която често липсва в представянето му.

"Генерално нашият футбол е потънал. Резултатите са такива благодарение на едно дългогодишно безхаберие. И това не е само федерацията. По-скоро клубовете и начинът на работа“, категоричен беше агентът.

Въпреки критиките към състоянието на футбола у нас, Танев отчете и положителни действия на ръководството на БФС. Той открои категоризацията на детско-юношеските школи, създаването на академия към централата и функционирането на 12 центъра за подготовка на деца между 6 и 11 години, за които по думите му отговаря Пламен Михов.

"Футболният съюз е предприел някои неща, които не ги огласява. И аз се чудя защо не ги огласява, при положение че са добри неща. Например категоризацията на школите“, посочи Танев.

Според него подобна мярка ще помогне да бъдат разграничени клубовете, които действително инвестират в развитието на младите футболисти, от тези, които не осигуряват необходимите условия.

"Не може президентът да прибира парите и в същото време в някоя школа един треньор да води и 19-годишните, и 13-годишните. Няма лекари, няма възстановяване. При тази категоризация ще отпаднат доста такива клубове, които мамят родителите, за да им вземат парите“, заяви футболният агент.

Той обърна внимание и на отношението към треньорската професия, като направи сравнение с работата в испанските академии.

"Тук, в Испания, треньорите взимат по 700–800 евро и се справят, както могат. Но за тях е привилегия да са треньори в Жирона, Виляреал или Еспаньол. Привилегия! Ако някой мисли, че ще се издържа, като работи два часа, пие кафе и говори колко е велик и колко разбира от футбол, затова така ни е футболът“, коментира Танев.

По отношение на президента на БФС Георги Иванов той подчерта, че настоящото ръководство трябва да бъде оценявано и с оглед на наследените проблеми.

"Георги Иванов е подвластен до голяма степен на резултатите, както и треньорите. Но трябва да се има предвид какво е наследството. Тези неща, които изброих, са негово дело. Той е наясно, че там е проблемът. Въпросът е, че това не зависи само от Футболния съюз, а и от клубовете“, обясни агентът.

Танев допълни, че федерацията може да предоставя възможности за обучение и развитие, но не може да задължи клубовете да прилагат определен начин на работа.

В интервюто беше засегнат и въпросът за бъдещия национален селекционер. Според Танев няма значение дали специалистът ще бъде българин, или чужденец, стига да притежава необходимия авторитет и ясна концепция.

"Първо, без значение каква националност е, треньорът трябва да има необходимите резултати и да има респект в съблекалнята. Ако това го няма, забравете. След това трябва да има ясна представа как да играе националният отбор въз основа на футболистите, с които разполага, и да избира правилните хора“, заяви той.

Футболният агент подчерта, че България трябва да подхожда реалистично към международните двубои.

"За съжаление, България трябва да се съобразява със съперника. България не е Испания или Англия, за да излиза и да се надиграва с всеки отбор“, допълни Танев.

Той коментира и развитието на ЦСКА, като изрази задоволство от реконструкцията на стадион „Българска армия“. Според него изграждането на подобно съоръжение със средства на собственика е сериозна инвестиция, която заслужава признание.

"Това е едно прекрасно съоръжение, за което цесекарската общност трябва да бъде благодарна на собственика. Той го изгражда със собствени средства. Ние сме в държава, в която икономиката не ти дава много възможности да възвърнеш инвестициите в такова съоръжение. Аз го гледам дори като филантропска дейност“, каза Танев.

Футболният агент даде положителна оценка и на назначаването на Маркус Гиздол за старши треньор на "червените“, като не изключи възможността отборът да се пребори за шампионската титла още през настоящия сезон.

"Имат шансове. Разликата не е голяма. Имат добри футболисти. Смятам, че този човек е сериозен. Ще знае да предаде на играчите какво иска и как да стане. Мисля, че това е положителен ход“, заяви Танев.

Той похвали и работата на Хулио Веласкес начело на Левски, като подчерта, че испанският специалист се е възползвал от доверието на клубното ръководство.

"Той вече е почти две години в България. Ясно е, че е добър треньор. Направи добър отбор. Ръководството му даде доверието си още с идването. И Наско, и Боримиров никога не са се съмнявали в неговите качества. Има пълен картбланш да работи. Човекът показва резултати“, коментира агентът.

Според него промените в собствеността на Левски могат да дадат допълнителен тласък на развитието на клуба.

"Сега вече има нова собственост, нови хора с повече възможности. Предполагам, че клубът ще расте нагоре“, допълни той.

Танев приветства и плановете за реконструкция на стадиона на „сините“, като призова държавата да съдейства за реализирането на подобни проекти.

"Колкото повече нови стадиони има у нас, толкова по-добре. Поне държавата да помага документално и административно. Като няма възможност да строи стадиони, поне да позволява на клубове и хора с възможности тези неща да се случват“, заяви той.

В разговора беше засегната и тежката ситуация около Ботев Пловдив след съобщената смърт на собственика на клуба Илиян Филипов. Танев изрази съжаление за случилото се и призна, че не може да прогнозира как ще се развие финансовото бъдеще на "жълто-черните“.

"Илиян беше свестен човек, човек на думата, отзивчив. Можеше да се говори спокойно с него. Имаше сериозни намерения за Ботев и не само за футбола в града. Започнаха да изграждат отбор и това си пролича в последните мачове“, сподели футболният агент.

Той подчерта, че обстоятелствата около случая са предмет на разследване и не бива да се правят прибързани заключения.

"Много съжалявам, че това ще се отрази по някакъв начин на Ботев. Но не знам дали други бизнесмени или самото семейство на Илиян имат намерение да продължат. Със сигурност ще разберем през следващите дни“, добави Танев.

В заключение футболният агент посочи испанския модел като възможен пример за подобряване на детско-юношеския футбол в България.

Според него най-важният период за техническото изграждане на един футболист е между 7–8 и 13-годишна възраст, когато трябва да бъдат поставени основите на правилното боравене с топката.

"Аз живея между Испания и България. Колкото съм тук, толкова съм и в България, и мога да правя сравнения. За мен техническото обучение и формиране на децата в най-важните години е най-добро в Испания. Това се вижда и от националния им отбор“, заяви Танев.

Той обясни, че развитието на футболистите трябва да започва от усвояването на най-основните технически действия, които впоследствие определят качеството на играта при висока скорост.