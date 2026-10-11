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Фестивал на кестена се провежда в петричкото село Коларово (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 02:12 мин.
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Снимка: БНТ
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Фестивал на кестена се провежда в петричкото село Коларово. Там местните приготвят най-различни ястия с кестени и се събират на площада, където с програма от народни песни и танци отбелязват празника на кестена и кестеновите гори, които са символа на планината Беласица.

За 13 поредна година в село Коларово се провежда фестивал на кестена. Всички 9 села от подножието на планина Беласица се събират и представят традиционни рецепти с кестени или кестеново брашно. Сред ястията са кекс с кестеново брашно, баница с кестени и най-широко разпространените печени или варени кестени.

Гости на събитието има от цялата страна и най-вече от Югозападна България. Много са и съставите, които взимат участие на сцената песни и хора. Така с песни, танци и добро настроение се чества символът на Беласица от селата от района.

– Деветте подгорски села, които са под планина Баласица, готвят местни храни, които от години са се готвили в селата. Като всяко село си има различно готвене, различна традиция.

– Представлява народното чувство, представлява как всички се събираме и честваме нещо, което е специфично за нашия край. Представлява нас самите.

– Баклава точена, баклава с готови кори, сармички има там, пълнени чушки, баница с праз, баница с коприва има. В кексовите теста има кестеново брашно.

снимки: БНТ-Благоевград

Тази година заради сушата дивите кестени са оскъдни в района. За сметка на това се отглеждат култивирани. Цената на дивите кестени е 3 евро за килограм, култивираните се продават между 4,50 и 6 евро килограма.

Вижте прякото включване на Владислава Миланова

#петричко село #село Коларово #кестени #фестивал

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