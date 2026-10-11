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Студен фронт носи валежи и гръмотевични бури през новата седмица

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Снимка: илюстративна
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През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – предимно между 13° и 18°, в Източна България – между 20° и 24°. В София минималната температура ще бъде около 10°, а максималната – около 13°.

По Черноморието облачността ще е значителна и на места, главно по южното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северозапад, който след обяд ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг и границата дъжд-сняг ще се снижава. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 5°.

Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество. В по-голямата част от страната вятърът ще е слаб, в източните райони – умерен и силен от север. Температурите в цялата страна ще се понижат и в сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 11° и 16°.

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