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Броят на жертвите в Комишуваха достигна 50 души

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Броят на жертвите в Комишуваха достигна 50 души
Снимка: БТА
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Броят на жертвите при руския удар срещу село Комишуваха, в украинската Запорожка област, достигна 50 души. Данните са на украинската служба за спешна помощ. Атаката с авиобомби на 2 ноември е една от най-смъртоносните срещу цивилни граждани през тази година.

При нея беше разрушено бивше училище, изградено като подземен противорадиационен център, което е служело като място за подслон и раздаване на помощи. В момента на ударите на място е имало около 100 души, които са чакали за хляб.

Сред първоначално обявените жертви имаше двама спасители и четирима полицаи, тъй като Русия отново е използвала тактиката на двоен удар на едно и също място – след първоначалната атака е последвал втори удар.

Издирвателните дейности на място продължават.

#Комишуваха #Русия #Украйна #загинали

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