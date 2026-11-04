1220 служители на украинските железници са загинали от началото на руската инвазия

Украинските железници съобщиха, че от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна са загинали 1220 жп работници. Информацията беше публикувана от компанията в Telegram.

„Зад тази цифра стоят 1220 човешки съдби – близки, които вече няма да бъдат посрещнати у дома, колеги, които повече няма да работят рамо до рамо с тях, и хиляди спомени, които завинаги ще останат с нас“, посочват от Украинските железници.

От компанията отбелязват, че на 4 ноември, когато се чества Денят на жп работниците, отдават почит на всички загинали членове на „железното семейство“. В тяхна памет потегля и специалният „Влак на желязната памет“.

„Всеки ден украинските влакове продължават по своите маршрути въпреки вражеските атаки, опасностите и трудностите. Зад всяко пътуване стоят хора, които продължават да работят, за да поддържат страната в движение. Докато влаковете ни се движат, ще живее и паметта за онези, благодарение на които Украйна продължава напред“, заявяват от компанията.

Автор: Наталия Гришалова (Suspilne). Материалът е публикуван първоначално на 4 ноември 2026 г.