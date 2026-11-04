БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна...
Чете се за: 03:02 мин.
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето!...
Чете се за: 03:30 мин.
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

1220 служители на украинските железници са загинали от началото на руската инвазия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
EBU
Запази
Украинските железници
Снимка: Суспільне Запоріжжя
Слушай новината

Украинските железници съобщиха, че от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна са загинали 1220 жп работници. Информацията беше публикувана от компанията в Telegram.

„Зад тази цифра стоят 1220 човешки съдби – близки, които вече няма да бъдат посрещнати у дома, колеги, които повече няма да работят рамо до рамо с тях, и хиляди спомени, които завинаги ще останат с нас“, посочват от Украинските железници.

От компанията отбелязват, че на 4 ноември, когато се чества Денят на жп работниците, отдават почит на всички загинали членове на „железното семейство“. В тяхна памет потегля и специалният „Влак на желязната памет“.

„Всеки ден украинските влакове продължават по своите маршрути въпреки вражеските атаки, опасностите и трудностите. Зад всяко пътуване стоят хора, които продължават да работят, за да поддържат страната в движение. Докато влаковете ни се движат, ще живее и паметта за онези, благодарение на които Украйна продължава напред“, заявяват от компанията.

Автор: Наталия Гришалова (Suspilne). Материалът е публикуван първоначално на 4 ноември 2026 г.

#жп работници #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, финали
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, финали
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
3
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
4
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен
5
Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна...
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
6
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Европа

ЕК с категорична негативна оценка за напредъка на Северна Македония в преговорите за членство
ЕК с категорична негативна оценка за напредъка на Северна Македония в преговорите за членство
Уникална операция в Рига: Възстановиха хранопровода на пациент с тъкан от стомаха му Уникална операция в Рига: Възстановиха хранопровода на пациент с тъкан от стомаха му
Чете се за: 03:22 мин.
Хакери атакуваха регионални кръвни банки във Франция, запасите от кръв са непокътнати Хакери атакуваха регионални кръвни банки във Франция, запасите от кръв са непокътнати
Чете се за: 01:02 мин.
Великобритания и Франция оглавяват военни учения в подкрепа на Украйна Великобритания и Франция оглавяват военни учения в подкрепа на Украйна
Чете се за: 05:05 мин.
Великобритания – ЕС: Сценарии за нов подход 10 години след Брекзит Великобритания – ЕС: Сценарии за нов подход 10 години след Брекзит
Чете се за: 02:42 мин.
Сигурност в планината: Как дървени стълбове помагат на туристите в Словакия? Сигурност в планината: Как дървени стълбове помагат на туристите в Словакия?
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с впечатляващ двубой от 415 килограма
Извънземен Карлос Насар спечели четвъртата си световна титла с...
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла Танкерът "Ментор" с 11 000 тона слънчогледово олио дрейфува в района на Шабла
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро Облагат със 7% данък ваучерите за храна над 102,26 евро
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Нарушения в близо 60% от стоматологичните и лекарските кабинети в София установиха от НАП Нарушения в близо 60% от стоматологичните и лекарските кабинети в София установиха от НАП
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Два язовира край Лозенец се напълниха за часове след проливните...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЕК с категорична негативна оценка за напредъка на Северна Македония...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ