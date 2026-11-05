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ЗАПАЗЕНИ

Трагедията в Комишуваха: Защо подземното училище не издържа на руските авиационни бомби

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Снимка: Суспільне Запоріжжя
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В селището Комишуваха, Запорожка област, руските войски разрушиха с поредица от въздушни удари подземно училище, изградено в противорадиационно укритие. В резултат на атаката загинаха най-малко 40 души, а други 59 се водят за изчезнали. Съпредседателят на Съвета за отбрана на областта Иван Федоров заяви, че този тип укрития не са проектирани да издържат на директно попадение на управляеми авиационни бомби (УАБ).

Екипът на „Суспилне“ проучи какво укритие е необходимо, за да издържи на удар с подобни боеприпаси, по какво противорадиационното укритие се различава от тежкия противобомбен бункер и от какви заплахи трябва да защитава то.

Военният анализатор от портала „Милитарний“ Вадим Кушников обясни, че противорадиационното укритие и тежкият противобомбен бункер имат различно предназначение и съответно различна степен на защита от ударна вълна и директно попадение:

„Противорадиационното укритие е предназначено най-вече да предпазва от проникваща и йонизираща радиация, т.е. то не представлява тежък бомбоубежищен бункер. Възможно е да бъде оборудвано в мазе, сутерен или да е изградено като самостоятелна конструкция от стоманобетон с дебелина 400 - 600 милиметра. При тежкия бомбоубежищен бункер нивото на защита е съвсем различно – той трябва да издържа на директно попадение и на действието на мощна ударна вълна.“

Снимка: Суспилне Запорижия / Вадим Кушников, анализатор в портала „Милитарний“.

Снимка: Суспилне Запорижия / Входът към подземното училище, служило за укритие на местните жители. Комишуваха, 3 ноември 2026 г.

Същевременно бомбата ФАБ-3000, използвана от руските сили при атаката срещу Комишуваха, е изключително мощен боеприпас. По думите на Кушников от общата ѝ маса от три тона около 1,4 тона са взривно вещество, а останалата част е стоманена обвивка.

„Руските войски вече неколкократно са използвали такива авиационни бомби срещу укрепени обекти. В частност те бяха използвани и срещу защитниците на „Азовстал“, за да се пробие защитната им инфраструктура. Тогава бяха нанесени общо шест удара с ФАБ-3000 в различно време“, разкрива Кушников.

При атаката в Комишуваха ФАБ-3000 също не е била първият боеприпас, използван срещу обекта. Преди нейното попадение по укритието са били нанесени удари с авиационни бомби с по-малка мощност:

„Тази тактика не е нова за руските сили. Предходните удари могат да пробият земния насип или горния защитен слой над укритието, за да засилят ефекта от следващото попадение. Ако ставаше дума само за един единичен удар с ФАБ-3000, съществува голяма вероятност укритието да беше издържало“, обяснява Вадим Кушников.

Снимка: Прокуратура на Украйна / Кратер на мястото на попадението на руските авиационни бомби. Комишуваха, 2 ноември 2026 г.

Какво се знае за строителството на подземното училище в Комишуваха

Подземното училище е изградено на територията на Комишувашката гимназия „Джерело“, чийто надземен корпус бе разрушен от руски обстрел през юли 2023 г.

През септември 2024 г. тогавашният ръководител на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи за плановете да се изгради подземно училище в селището. В края на същата година проектът бе временно спрян заради дискусии относно целесъобразността и безопасността на подобно строителство близо до фронтовата линия. През февруари 2025 г. работите бяха възобновени, а на 17 октомври същата година училището бе официално открито.

Снимка: Суспилне Запорижия / Комишувашката гимназия „Джерело“, разрушена от руски обстрел, януари 2025 г.

Съоръжението бе разположено на дълбочина около седем метра и бе проектирано за обучение на до хиляда деца на две смени. Присъственото обучение продължи около два месеца, след което децата бяха преведени на дистанционна форма, а помещението започна да се използва за нуждите на общността – като пункт за подкрепа, център за социална устойчивост и пункт за раздаване на хуманитарна помощ.

Какво се знае за масирания въздушен удар по Комишуваха от 2 ноември 2026 г.

Сутринта на 2 ноември руските военни нанесе удар с най-малко девет управляеми авиационни бомби, включително от типа ФАБ-3000. По това време в селището се е организирало раздаване на хуманитарен хляб. Един от ударите попада директно върху територията на подземното училище.

В резултат на атаката загинаха 40 души, сред които двама спасители и четирима полицаи. Петима са ранени. На мястото продължава спасително-издирвателната операция – под развалините може да се намират още над 30 души.

Сред загиналите са спасителят Денис Коноваленко, спасителят Олексий Сушевски, съпругата на кмета на общината Наталия Карапетян, ръководителката на Центъра за предоставяне на административни услуги Олга Тверденко, ръководителката на хуманитарния щаб Татяна Ивановна, майорът от полицията Михайло Буженко, майорът от полицията Микола Баланда, капитанът от полицията Михайло Романов, капитанът от полицията Дмитро Беседин.

Дните 3, 4 и 5 ноември са обявени за дни на жалост в Запорижия и областта в памет на загиналите при масирания руски въздушен удар по Комишуваха.

Статия, написана от Anastasiia Voloshyna (Suspilne), първоначално публикувана на 4 ноември 2026 г.

#Запорожие #Русия #война #Украйна #трагедия

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