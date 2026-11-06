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Новият сезон на БФС eLeague започва на 9 ноември с обновен формат и награден фонд от 6000 евро

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Спорт
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Шампионатът по електронен футбол ще даде възможност на участниците да представляват клубове от Първа лига, а победителят ще получи квоти за eChampions League и Esports World Cup

Новият сезон на БФС eLeague започва на 9 ноември с обновен формат и награден фонд от 6000 евро
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Новият сезон 2026/2027 на българското първенство по електронен футбол ще започне на 9 ноември с обновен формат, ново име и рекорден награден фонд. Шампионатът, организиран от Българския футболен съюз и esports.bg, вече ще носи името eLeague, като състезателната система ще бъде доближена до тази на футболната Първа лига.

Наградният фонд на надпреварата ще бъде 6000 евро, което представлява рекордна сума за турнир по EA Sports FC в България.

Една от основните промени е свързана с начина, по който участниците ще представляват клубовете от българския футболен елит. За разлика от предишните сезони, квалификациите няма да бъдат обвързани с конкретни отбори.

Победителят във всяка квалификация ще има възможност сам да избере кой от 14-те клуба в Първа лига да представлява, при условие че съответният отбор все още не е избран от друг състезател. По този начин организаторите целят да засилят връзката между електронния футбол, традиционните клубове и техните привърженици.

Пътят към титлата ще започне с 14 отворени квалификации, които ще се проведат между 9 и 28 ноември. Желаещите могат да се регистрират чрез официалния сайт на първенството.

След приключването на квалификациите 14-те победители ще продължат към редовния сезон, който ще се проведе през февруари и март 2027 година. За първи път състезателите ще участват в обща група, в която всеки ще се изправи по веднъж срещу останалите.

Редовният сезон ще включва 13 кръга, а първите осем в крайното класиране ще получат право на участие в плейофите. Двубоите от тази фаза до финала ще бъдат излъчвани в каналите на esports.bg в стрийминг платформите.

Решителната част от шампионата ще се проведе през април 2027 година. Четвъртфиналите са насрочени за 16 април, полуфиналите ще бъдат ден по-късно, а големият финал ще се състои на 18 април пред публика в рамките на специално присъствено LAN събитие.

Освен паричните награди, шампионът на България ще получи право да участва в eChampions League – електронната Шампионска лига, както и в Esports World Cup, където се състезават едни от най-добрите представители на електронните спортове в света.

#БФС eLeague #Български футболен съюз (БФС)

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