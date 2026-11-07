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Министър Енчо Керязов за световната титла на Карлос Насар: Това е успех за целия български спорт

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Спорт
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22-годишният български тежкоатлет се прибра рано тази сутрин, а Керязов бе на летище "Васил Левски", за да посрещне единствения медалист за България от шампионата в Нинбо.

министър енчо керязов световната титла карлос насар успех целия български спорт
Снимка: БТА
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов определи като "успех за целия български спорт" спечелената от Карлос Насар четвърта световна титла във вдигане на тежести.

22-годишният български тежкоатлет се прибра рано тази сутрин, а Керязов бе на летище "Васил Левски", за да посрещне единствения медалист за България от шампионата в Нинбо.

"Поздравих Карлос Насар за спечелената световна титла. Това е много голям успех не само за него и за българската тежка атлетика, но и за целия български спорт, защото хора като него служат за вдъхновение за децата", заяви министър Керязов пред репортери.

"Пожелах му да има време, което да отдели на семейството си. Знам какво му е и колко зает с ангажименти е той, но се надявам, че ще има време за тях, защото те са първите хора, които са повярвали в него", добави Керязов.

Министърът бе попитан и за новия бюджет, в който е предвидено увеличение на парите за спорта.

"Радвам се, че премиерът Радев е предвидил повече пари за спорта, но това не е поводът, по който сме се събрали тук", каза още Енчо Керязов.

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#министър Енчо Керязов #Карлос Насар

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