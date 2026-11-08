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Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък

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Чете се за: 01:42 мин.
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В низините и в котловините сутринта ще е мъгливо и студено с минимални температури между минус 2° и 3°, в София - около минус 2°. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри и през деня ще е предимно слънчево. Ще духа слаб вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще са около 9° - 10°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

През следващата седмица вятърът ще е южен и бързо ще се затопля - от необичайно студено ще преминем към необичайно топло време за периода. След средата на седмицата сутрешните температури навсякъде ще са над нулата, а дневните ще достигат на 16° - 18°, в отделни райони дори 20°.

В понеделник ще е облачно, дъжд ще превали в западната половина от страната. Във вторник, след сутрешните мъгли, през деня облачността ще намалява. В сряда ще превали само на отделни места - слабо. А в четвъртък по-значителна облачност се очаква в Източна България.

#сутрешни мъгли #предимно слънчево време #времето #затопляне #прогноза за времето #новини в Метрото

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