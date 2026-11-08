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Празнуваме Архангеловден

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Снимка: БТА/Архив
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На 8 ноември църквата почита безплътните небесни сили – Събор на св. Архангел Михаил. Денят е известен още като Архангеловден.

Пред престола на Господ винаги стоят седем ангели – наричаме ги архангели. Първият е св. Архангел Михаил, изобразяван с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака – неслучайно за него казват, че е най-силният ангел. Той представя Божието слово.

Ангелите са пазителите на хората, при раждането си всеки от нас получава своя ангел пазител. Хората вярват, че душата не може да напусне тялото, ако св. Архангел Михаил не дойде да я прибере.

Легендата разказва, че при подялбата на света на него се е паднало да придружава мъртвите. На много места в България се прави курбан в чест на светеца. Пекат се и обредни хлябове, които много приличат на тези, които се приготвят при помени и погребения.

На този ден празнуват: Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райчо, Райна и Рангел.

Честит празник!

#Архангел Михаил #Архангеловден #църковен празник

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