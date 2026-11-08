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Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега за трагедията в Краков

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Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега за трагедията в Краков
Снимка: БТА/Архив
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Държавният глава Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до президента на Полша Карол Навроцки по повод трагедията в Краков, при която шестима души загубиха живота си, а десетки други бяха ранени, след като мъж откри стрелба в центъра на града, съобщиха от прессекретариата на президента.

В писмото Йотова подчертава, че нападението срещу мирни граждани на централния площад в Краков е акт на насилие, който не може да бъде оправдан. Президентът допълва, че България осъжда тази проява на агресия и изразява пълна подкрепа за усилията на полските власти в този момент.

"Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия", заявява Йотова.

Държавният глава изразява съболезнования и съчувствие от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

#президентът Илияна Йотова #съболезнователно писмо #КРАКОВ #Илияна Йотова #стрелба

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