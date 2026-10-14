България с шестима боксьори на световното първенство в Будва

България ще бъде представена от шестима боксьори на световното първенство за младежи и девойки до 19 години. Шампионатът ще се проведе в Будва, Черна гора от 15 до 27 октомври. Родните таланти са водени от олимпийската легенда Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

На ринга в Будва ще видим Роберта Хаджийска (48 кг), Маргарита Парпулова (54 кг), Владимир Давидов (65 кг), Максим Кирилов (70 кг), Николай Събев (75 кг) и Николай Иванов (85 кг).



Шестимата ще влязат в битка за медали, като изразиха готовност да покажат най-доброто, на което са способни, за да защитят честта на българската боксова школа.