България с минимум два медала от европейското първенство по бокс в Трабзон

България си гарантира минимум два медала от европейското първенство по бокс до 15 години в Трабзон, Турция. До отличията достигнаха Ана Добрева и Александър Димитров. Двамата се класираха за полуфиналите, което означава най-малко бронз.

В категория до 42 килограма Добрева постигна убедителна победа над гъркинята Елени Тасиопулу. Тя ликува с 5:0 гласа и ще се изправи срещу италианката Гая Новели за място на финал. При 66-килограмовите пък Димитров срази със същия резултат хърватина Иван Милянич. Талантът ни ще боксира срещу руснака Егор Носков на полуфиналите.

Пето място на европейското в Трабзон заеха Летисия Милева (63 кг) и Валери Тодоров (80 кг). Поражение на 1/8-финалите допусна Детелин Далаклиев-младши (40 кг).

Утре ни очакват още два мача с българско участие, които са с цената на медал. На четвъртфиналите Емануел Панов (52 кг) ще се изправи срещу Егор Дяченко (Украйна), а Илайда Красимирова (75 кг) ще боксира с Алина Папашвили (Украйна).