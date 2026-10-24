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Николай Събев ще се боксира за злато на световното до 19 г. в Будва

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Спорт
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Българинът ще срещне ирландец на финала в черногорския град.

николай събев боксира злато световното будва
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Николай Събев ще се изправи срещу Джейсън Уилан (Ирландия) в директна битка за спечелване на медал на световното първенство до 19 години в Черна гора. Под ръководството на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов талантът ни ще се качи на ринга в Будва, в търсене на място на полуфиналите на шампионата на планетата. Двубоят е в категория до 75 килограма и ще се проведе във вечерната сесия на турнира. Очаква се срещата да започне около 21:00 часа.

Трима български боксьори ще се качат на ринга днес в Трабзон, в търсене на място на финалите в своите категории на европейското първенство до 15 години. Шампионатът в Турция навлезе в решителната си фаза, като националите ни, водени от Детелин Далаклиев и Михаил Таков, спечелиха вече три медала.

Програмата в 11:00 часа ще открие Ана Добрева. В категория до 42 килограма тя ще се изправи срещу италианката Гая Новели. Около час и половина по-късно на ринга ще видим и Илайда Красимирова (75 кг). Тя ще преследва нова победа в Трабзон срещу рускинята Стефания-Александра Ижевская (Русия).

Във вечерната сесия ни очаква и още един мач. В категория до 66 килограма Александър Димитров ще срещне Егор Носков (Русия). Двубоят се очаква да се проведе около 17:30 часа.

#Световно първенство по бокс за момчета до 19 години в Будва #Николай Събев

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