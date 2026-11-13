"Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на метростанция „Цар Борис III“ ще бъде възстановен за сметка на строителя

Като превантивно действие шефът на „Метрополитен“ описа затварянето на метростанция „Цар Борис III“. Пред БНТ той заяви, че служители на компанията са видели падането на облицовката на едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД: „Предприето е незабавно действие. Става въпрос за едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване. Конструкцията е достатъчно добре обезопасена и не е имало опасност тя да падне върху някой пътник.“

Найденов подчерта, че е била затворена само подлезната част, а с движението на метрото не е имало проблем.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД: „В най-кратки срокове таванът ще бъде възстановен за сметка на строителя“, заяви изпълнителният директор на „Метрополитен“.

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