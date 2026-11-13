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"Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на метростанция „Цар Борис III“ ще бъде възстановен за сметка на строителя

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
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Снимка: БТА
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Като превантивно действие шефът на „Метрополитен“ описа затварянето на метростанция „Цар Борис III“. Пред БНТ той заяви, че служители на компанията са видели падането на облицовката на едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД: „Предприето е незабавно действие. Става въпрос за едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване. Конструкцията е достатъчно добре обезопасена и не е имало опасност тя да падне върху някой пътник.“

Найденов подчерта, че е била затворена само подлезната част, а с движението на метрото не е имало проблем.

Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД: „В най-кратки срокове таванът ще бъде възстановен за сметка на строителя“, заяви изпълнителният директор на „Метрополитен“.

Вижте повече във видеото

#метростанция Борис Трети #София #метро

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