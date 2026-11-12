Щутгарт приема световния елит в конния спорт в годината, в която чества 40-годишнината на турнира

Четвъртият етап от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия Longines FEI Jumping World Cup ще се проведе в неделя, 15 ноември в „Ханс-Мартин-Шлайер-Хале“ в Щутгарт, Германия.

Изданието през 2026 г. отбелязва 40-ата годишнина на турнира. В списъка за Гран при състезанието CSI5*-W са номер 1 в световната ранглиста Рихард Вогел (Германия) и победител от третия кръг във Верона преди седмица, световният шампион за 2026 г. Стив Герда (Швейцария) и победителят във финала на Световната купа за 2025 г. Жулиен Епайар (Франция).

Сред останалите топ ездачи са Хенрик фон Екерман (Швеция), Педер Фредриксон (Швеция), Кристиан Алман (Германия), Скот Браш (Великобритания), Мартин Фукс (Швейцария) и Макс Кюнер (Австрия).

Кулминацията на четиридневния турнир в Щутгарт е с награден фонд 200 000 евро.

След първите три кръга в Осло, Лион и Верона, класирането се оглавява от Рихард Вогел с 37 точки. След победата си в третия старт във Верона на 8 ноември, германецът излезе на първо място пред Макс Кюнер и Жулиен Епайар.

Надпреварата в Щутгарт ще бъде излъчена пряко на сайта на БНТ от 15:55 ч. и по БНТ 3.



