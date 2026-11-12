БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:35 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Щутгарт приема световния елит в конния спорт в годината, в която чества 40-годишнината на турнира

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Неделното състезание валидно за Световната купа по прескачане на препятствие ще бъде излъчено на живо на сайта на БНТ от 15:55 ч. и по БНТ 3.

щутгарт приема световния елит конния спорт годината чества годишнината турнира
Слушай новината

Четвъртият етап от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия Longines FEI Jumping World Cup ще се проведе в неделя, 15 ноември в „Ханс-Мартин-Шлайер-Хале“ в Щутгарт, Германия.

Изданието през 2026 г. отбелязва 40-ата годишнина на турнира. В списъка за Гран при състезанието CSI5*-W са номер 1 в световната ранглиста Рихард Вогел (Германия) и победител от третия кръг във Верона преди седмица, световният шампион за 2026 г. Стив Герда (Швейцария) и победителят във финала на Световната купа за 2025 г. Жулиен Епайар (Франция).

Сред останалите топ ездачи са Хенрик фон Екерман (Швеция), Педер Фредриксон (Швеция), Кристиан Алман (Германия), Скот Браш (Великобритания), Мартин Фукс (Швейцария) и Макс Кюнер (Австрия).

Кулминацията на четиридневния турнир в Щутгарт е с награден фонд 200 000 евро.

След първите три кръга в Осло, Лион и Верона, класирането се оглавява от Рихард Вогел с 37 точки. След победата си в третия старт във Верона на 8 ноември, германецът излезе на първо място пред Макс Кюнер и Жулиен Епайар.

Надпреварата в Щутгарт ще бъде излъчена пряко на сайта на БНТ от 15:55 ч. и по БНТ 3.


Свързани статии:

БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
Календарът включва общо 13 състезания, които ще се проведат в 10...
Чете се за: 01:35 мин.
Рихард Вогел триумфира в третия кръг от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия във Верона
Рихард Вогел триумфира в третия кръг от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия във Верона
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Чете се за: 05:02 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни катастрофи
2
Затвориха "Хемус" в двете посоки заради две верижни...
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ разказ за преживяното
3
Трагедията на АМ "Тракия": Шофьор на линейка с разтърсващ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
5
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
6
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Други спортове

Джордж Ръсел основа собствена академия за картинг
Джордж Ръсел основа собствена академия за картинг
Ая Краева завърши на десето място в турнира по брейк на Младежките олимпийски игри в Дакар Ая Краева завърши на десето място в турнира по брейк на Младежките олимпийски игри в Дакар
Чете се за: 01:52 мин.
БНТ 3 ще излъчи слалома в Леви БНТ 3 ще излъчи слалома в Леви
Чете се за: 00:27 мин.
Ая Краева и Никола Меицов ще бъдат знаменосци на България на церемонията по закриването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 Ая Краева и Никола Меицов ще бъдат знаменосци на България на церемонията по закриването на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026
Чете се за: 01:15 мин.
Весела Лечева: Вярвам, че притежавам необходимата квалификация и готовност да допринеса за развитието на любимия си спорт Весела Лечева: Вярвам, че притежавам необходимата квалификация и готовност да допринеса за развитието на любимия си спорт
Чете се за: 01:45 мин.
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
15255
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Откърти се част от конструкция на метростанция „Красно село“, затварят станцията за три часа
Откърти се част от конструкция на метростанция „Красно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в Казанлък "Ни напред, ни назад": Румънски тир заседна на улица в Казанлък
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за Украйна Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за Украйна
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ Безплатно освобождават автомобилите и товарите от базата в село Веселиново след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Шофьор с близо 3 промила алкохол предизвика катастрофа в Айтос
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Близо 500 кг марихуана откриха в камион с колбаси и чушки на ГКПП...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Промените в Закона за личната помощ: Спор в парламента за парите на...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Прокуратурата привлече втори обвиняем за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ