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Александър Овечкин ще прекрати кариерата си в НХЛ след края на сезона

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Спорт
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Руснакът започва 22-ия си сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Александър Овечкин
Снимка: БТА
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Легендарният руски хокеист Александър Овечкин сподели пред съотборниците си във Вашингтон Кепиталс, че този сезон ще бъде последен за него в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

"Тъжна новина, но е това, което е. Трудно ми е, но съм готов да се насладя напълно на предстоящата година и се надявам тя да бъде специална за нас", каза той във видео, разпространено от отбора.

Овечкин, на 41, подписа едногодишен договор с Кепиталс преди началото на кампанията. През април 2025 той счупи рекорда на Уейн Грецки по голове в НХЛ.

"През тази година имаме невероятен отбор. Нека се класираме за плейофите, да се забавляваме и да се радваме на всеки момент, защото времето лети и не ни чака", каза Овечкин, който започва 22-ия си сезон в НХЛ с 929 гола.

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