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Александър Овечкин на линия за старта на сезона в НХЛ

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Легендата на Вашингон Кепитълс е възстановен от контузията си.

контузия спря устрема александър овечкин
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Нападателят на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин, водещ реализатор за всички времена в редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ), се е възстановил напълно от контузията си и е готов за началото на новата кампания, написа руснакът в профилите си в социалните мрежи.

„Преодолях лека контузия, която получих по-рано по време на тренировъчния лагер, напълно съм здрав и готов за началото на сезона“, заяви Овечкин.

Вашингтон ще играе като гост срещу настоящия носител на Купа "Стенли" в първия си двубой на 3 октомври.

Овечкин пропусна всички предсезонни мачове на Вашингтон. На 21 септември клубът обяви, че той е с контузия, но няколко дни след това руснакът поднови тренировки.

41-годишният Овечкин играе за Вашингтон Кепитълс от 2005-а, като спечели Купа "Стенли" с отбора през 2018-а. Руснакът счупи рекорда на Уейн Грецки за най-много голове в редовния сезон на НХЛ. Той трябва да отбележи още 11 попадения, за да подобри постижението на Грецки за общ брой голове (редовен сезон и плейофи).

#НХЛ 2026/2027 #Вашингтон Кепиталс #Александър Овечкин

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