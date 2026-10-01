Питсбърг не остави шанс на Филаделфия за начало на сезона в НХЛ

Ник Робъртсън вкара два гола в дебюта си, а Артурс Силовс направи 19 спасявания и гостуващият Питсбърг Пенгуинс откри новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) с разгромна победа със 7:0 срещу Филаделфия Флайърс.

Филип Холандер помогна с гол и асистенция за Пенс, които загубиха в шест мача срещу Флайърс в първия рунд на плейофите през миналия сезон. Днес те нямаха подобен проблем и 14 играчи записаха поне по една точка, включително Хендрикс Лапиер (гол и асистенция), Кейдан Корчак (две асистенции) и Самюъл Жирар (две асистенции).

Робъртсън откри резултата след 7:26 минути игра, а по-късно Виле Койвунен покачи на 2:0. Евгени Малкин, Лапиер и Холандер бяха точни във втората третина срещу щатския съперник, а Робъртсън и Игор Чинаков оформиха крайния резултат в последната част. Слаб мач направиха двама играчи, които през този сезон смениха Питсбърг с Филаделфия. Дан Владар допусна седем гола от 38 удара, а Ноел Ачари завърши с рейтинг -3.

Ийстън Кауан записа гол и асистенция още в първата третина и Торонто Мейпъл Лийфс спечели с 2:1 срещу Ню Йорк Айлъндърс в първия мач на новия старши треньор Хилър. Колтън Сисънс също се разписа за канадците, а Емил Хайнеман отбеляза единственото попадение за нюйоркчани.

Нейтън Маккинън и Артури Лехконен записаха по два гола, а Макензи Блекууд направи 27 спасявания и Колорадо се възползва от четири попадения в последната третина за победа над Лос Анджелис Кингс с 8:4 в Денвър. Брок Нелсън, Паркър Кели, Габриел Ландеског и Никълъс Рой също бяха точни за победителите, а за гостите се разписаха Брайън Дюмулен, Йоел Армия, Тревър Муур и Артьоми Панарин.