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Варвара Абрамкина с 22-о място на Фран При по фигурно пързаляне в Батуми

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Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
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Представителката на България получи за волната си програма 82.54 точки.

Варвара Абрамкина с 22-о място на Фран При по фигурно пързаляне в Батуми
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Варвара Абрамкина завърши на 22-о място при девойките на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Батуми (Грузия).

Представителката на България получи за волната си програма 82.54 точки, от които 40.92 за технически елементи, 42.62 за компоненти на програмата и 1.00 наказание. Така тя събра 127.53 точки от двете композиции.

За Амрамкина това е дебют за страната на турнира от такъв ранг.

Шампионка стана Ихан Ван от Китай с 201.82 точки.

Ден по-рано при юношите Деян Михайлов се нареди на 15-а позиция.

#Варвара Абрамкина

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