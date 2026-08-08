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Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
12:15, 08.08.2026 (обновена)
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
09:15, 08.08.2026
Чете се за: 09:42 мин.
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ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението
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Спортни новини 08.08.2026 г.,12:30 ч.
от
БНТ
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12:30, 08.08.2026
Спорт
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12:09, 08.08.2026
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