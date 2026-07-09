Начален удар - 09.07.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Моника Симеонова беше едно от популярните лица в социалните мрежи Борислав Орлинов. Той коментира осминафиналите на Мондиала и сподели очакванията си от четвъртфинала Франция - Мароко, който е тази вечер от 23:00 ч.

Специален гост в студиото бе Кристо Стоичков, актьорът, който ще изиграе футболната легенда Христо Стоичков в биографичния филм "Стоичков - имало едно време в България".

Вижте цялото предаване във видеото!