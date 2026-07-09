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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Американските удари срещу Иран: Над 90 цели са били поразени

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Американските удари срещу Иран: Над 90 цели са били поразени
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Съединените щати нанесоха удари срещу Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са поразили над 90 цели.

Ирански медии съобщават за най-малко трима загинали. Операцията беше извършена часове, след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран, заради ирански атаки по танкери в Ормузкия проток.

Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Основни мишени са били градовете Чабахар и остров Абу Муса. Има съобщения за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия.

Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар. При отпътуването си от срещата на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп заяви, че преди време иранците са се обадили и "отчаяно са искали сделка".

#войната в Близкия изток #САЩ #Иран

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