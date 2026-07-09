Войната в Близкия изток: САЩ нанесоха удари срещу Иран

Съединените щати нанесоха удари срещу Иран. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки срещу танкери в Ормузкия проток.

Ирански медии съобщават, че през нощта са били атакувани пристанищни градове. Все още не са ясни мащабите на разрушенията. Има съобщения за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар.

На отпътуване от срещата на НАТО в Анкара Доналд Тръмп заяви, че преди време иранците са се обадили и „отчаяно са искали сделка“.

Днес в иранския град Машхад трябва да бъде погребан убитият в началото на войната аятолах Али Хаменей.