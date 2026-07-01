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Американската армия предприе нова серия удари по Иран

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:15 мин.
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американската армия предприе нова серия удари иран
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Американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предаде Ройтерс, като се позова на Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ). Дотук се стига само часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено".

СЕНТКОМ посочи, че атаките имат за цел да отслабят способностите на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

"САЩ държат Иран отговорен за скорошната неоправдана агресия срещу граждански кораби и екипажи, преминаващи през жизненоважен морски коридор", написа Централното военно командване на САЩ в Екс.

По-рано иранските агенции Мехр и Мизан съобщиха, че в района на градовете Бандар Абас и Сирик отекват взривове.

Мехр посочи, че експлозии се чуват и в района на Конарак и Чабахар и допълни, че в Бандар Абас противовъздушната отбрана се е задействала срещу "вражески цели".

Електроснабдяването в някои части от Чабахар е прекъснато след отекналите тази вечер в иранския град взривове, съобщи официалната агенция ИРНА.

До новото покачване на напрежението се стигна, след като във вторник Иран атакува три товарни кораба в пролива. В отговор последваха американски удари по Ислямската република, последвани след това на свой ред от контраобстрели от страна на Техеран срещу военни бази на САЩ в Бахрейн и Кувейт.

Поредната размяна на удари разтърси крехкото споразумение за спиране на огъня и попари надеждите за превръщане на меморандума за разбирателство, подписан на 17 юни, в окончателно мирно споразумение, което да сложи край на войната, започнала на 28 февруари с американско-израелските удари по Иран.

#удари в Иран #САЩ удари Иран

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