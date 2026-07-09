Доналд Тръмп: Ударите по Иран са възмездие за атаките срещу корабоплаването

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна във Великобритания след участието си в приключилата среща на върха на НАТО в Турция, предаде Ройтерс.

Американският лидер коментира новите удари по Иран, предприети тази нощ. По думите му те са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Тръмп предупреди, че ако отново бъдат нападнати плавателни съдове, "ще стане още по-лошо".

"Това е възмездие за вчерашния обстрел на кораби от страна на Иран. Ако той се повтори, ще стане още по-лошо!", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Сошъл и придружи публикацията си със снимка от бомбардировка над Ислямската република.

По-рано американската армия съобщи, че силите ѝ са започнали да нанасят нови удари по Иран, предадоха агенциите, като се позоваха на Централното военно командване на САЩ. СЕНТКОМ посочи, че целта на атаките е да отслабят капацитета на Иран да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток.

В последните часове на редица места в Иран отекнаха взривове. Според местната агенция Мехр най-новата локация, откъдето постъпват сведения за експлозии, е Ираншахр в югоизточната част на Ислямската република.