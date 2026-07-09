Жители с десетки сигнали и протестна подписка след прекъсванията на тока в Раковски

След поредица сигнали за чести прекъсвания на електрозахранването жителите на община Раковски вече излизат с обща подписка. Стотици са и жалбите до кмета на общината заради тези проблеми.

Граждани сигнализират за чести токови удари, които водят до повреди на електроуреди и затрудняват ежедневната работа на домакинства, институции и бизнеси. От общината заявяват, че са получили десетки сигнали и ще изпратят подписката до Министерството на енергетиката, Електроенергийния системен оператор и електроразпределителното дружество.

По думите на заместник-кмета на община Раковски Венцислав Чавдаров обясни, че местната власт няма правомощия директно да отстрани проблема, но настоява компетентните институции да дадат отговори.

„Подписката, която започнахме да събираме, също ще бъде адресирана както до Министерството на енергетиката, така и до ЕСО, така и до ЕРД, което в нашия случай е ЕРД Юг, тъй като ние като неексперти не можем да дефинираме проблема. Виждаме само последствията от него.“

Сред засегнатите са и служители на общината, където вече има повредени уреди заради прекъсванията.

„В общината вече имаме няколко случаи, в които имаме изгорели средства, с които се служат ежедневно нашите служители, като принтери, включително също и един телевизор, който задължително трябва да има в стаята на дежурния, за да ги държи будни.Тези чести спирания влияят косвено, защото на практика, спирайки да работиш по дадения файл, по който работиш, започваш отначало, когато стартираш компютъра си.“

Проблемът засяга и местната църковна общност. Отец Младен Плачков разказа, че прекъсванията създават затруднения по време на богослужения и важни събития.

„Когато те започнат да се случват по време на литургии, както се случи преди две седмици, по време на първото причастие, неприятно, защото подготвяш едно събитие цяла година, започва и по средата на литургията токът спира.“

Той уточни, че в много случаи става дума не за пълно прекъсване, а за поредица от токови удари, които крият риск за скъпата техника.

„Това са по-скоро токови удари, не реално спиране на ток, защото той просто изгасва за 10 секунди, идва, след това отново гаси и като влезне в такава серия, това може да се случи по 5-6 пъти.“

Според отец Плачков подобни ситуации могат да доведат до сериозни щети, включително на новия църковен орган, който струва 200 000 лева.

„Не е нужно да чакаме да изгорят уредите, за да се вземат някакви мерки.“

От електроразпределителното дружество обясняват, че в района се извършват планови ремонти и обновяване на инфраструктурата, които трябва да приключат до края на юли.

„По места извършваме монтаж на нов модел трансформатори, подменяме стълбове. Повече от 100 стълба до този момент са подменени. Нови елтабла, нова мрежа в региони, където е необходимо. Различни компоненти и цялостно обновяване на мрежата, за да се постигне обновяване на електроразпределителната мрежа. Разбираме, че прекъсването на електрозахранването създава неудобство, неприятно е и така нататък, но трябва да имат предвид, че това е единственият възможен технически начин да се работи по тази инфраструктура.“

От община Раковски заявяват, че очакват институциите да установят конкретната причина за честите прекъсвания и да предприемат действия.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.