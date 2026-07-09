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Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка

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Управляващите казват публично удобната теза, въпреки че мислит различно и действат по друг начин, заяви депутатът ПП

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Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка, заяви депутатът Стою Стоев от "Продължаваме промяната" в студиото на "Денят започва".

Стою Стоев, ПП: „Едната страна се опитва да твърди, че такива полети не е имало, а другата твърди, че неправомерно са им взети данните. Където и да е истината, ако се докаже по безспорен начин, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, това поставя изключително голямо съмнение върху нейната позиция като конституционен съдия и тя трябва да подаде оставка.“

За Делян Пеевски и поведението на управляващите депутатът от ПП заяви:

Стою Стоев, ПП: „Те действаха прибързано, защото трябваше да отклонят общественото внимание от сериозните проблеми с бюджета. Общественото напрежение беше много голямо. Ако бяха представили всички данни, с които разполагат, щеше да е различно. Вместо това те хвърлиха информацията в публичното пространство и заявиха, че тепърва ще проверяват какво точно е станало. Това е проблемът – по този начин се създава усещане, че се опитват да замаскират собствените си проблеми.“

За избора на Десислава Атанасова и дали е било грешка решението тя да бъде избрана за конституционен съдия, Стоев заяви:

Стою Стоев, ПП: „Безспорно, и ние го признахме. Неслучайно в момента общественото ни доверие е такова. Но мисля, че показваме с действия, че сме си научили грешките и заслужаваме да управляваме държавата.“

За замразяването на договорът "Боташ" Стоев заяви:

Стою Стоев, ПП: „Слави Василев каза: „Този договор е невероятен“. Тогава защо го замразяват? Радев непрестанно хвърля в публичното пространство твърдения, които сам след това опровергава. По всички проблеми се действа по този начин – казваме публично удобната теза, въпреки че мислим различно и действаме по друг начин.Това е целият проблем с „Боташ“ – непоследователност на действията.“

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#договор Боташ #полетите на Пеевски #премиерът Радев #Стою Стоев #ПП

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