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"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с "Боташ" през 2025 г.

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Неизползваният капацитет е донесъл на компанията 250,4 млн. лева допълнителни разходи

близо ниска цена природния газ юли предлага bdquoбулгаргазldquo
Снимка: Архив/БГНЕС
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Държавната компания "Булгаргаз" е използвала 23% от капацитета по договора с турската "Боташ" през миналата година. Това показва публикувания окончателния годишен доклад на дружеството за 2025 г. Неизползваният капацитет по договора е донесъл допълнителни разходи на "Булгаргаз" от 250,4 млн. лева.

Компанията отчита и разходи заради неизползван капацитет на гръцкия терминал в "Александруполис" от 34,7 млн. лева. Нередовните плащания на "Топлофикация София" са допринесли също за общата загуба на газовото дружество с минус 50 млн. лева.

Така финансовият резултат на "Булгаргаз" за 2025 година е загуба от 267,2 млн. лева. Тя е по-ниска в сравнение с 2024 година, когато компанията е на загуба от 315,8 млн. лева. Справка в годишния отчет на дружеството за 2024 година показва, че тогава неизползваният капацитет по договора с "Боташ" е донесъл допълнително 266,9 млн. лева разходи на дружеството.

През миналата година "Булгаргаз" е получил общо седем карга втечнен природен газ - три през терминала в Александруполис и 4 през Турция. Към края на годината в Турция е имало и останали на съхранение там количества закупени от България.

Най-много природен газ страната ни получава по договора за доставка с Азербайджан, следвани от доставките на втечнено синьо гориво. Чистата печалба от продажба на природен газ е донесла през миналата година 60 млн. лева на "Булгаргаз". И през миналата година продължава да намалява дела на държавната компания в доставката на гориво у нас. Той вече достига до 60,23%, при 88,93 на сто през 2019 година.

През 2025 г. държавната газова компания е купила с 1,51% повече газ в сравнение с 2024 г., но е продала с 1,42% по-малко, показват данните в отчета й. Най-големият клиент на дружеството остават топлофикационните дружества. Именно обаче Топлофикация София е и най-големия длъжник на "Булгаргаз".

Според отчета на дружеството брутните задължения на столичното парно достигат до над 1,28 млрд. лева.

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