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Николай Найденов: Министерството няма механизъм да освобождава конституционни съдии

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура е важно, за да има безпристранстното протичане на разследването за общите й пътувания в чужбина с издирвания Петьо Петров - Еврото. По повод информацията, разпространена от вътрешния министър за съвместните полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Делян Пеевски, Николай Найденов подчерта, че Правосъдното министерство няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията, която е независима

Николай Найденов - Министър на правосъдието: „Конституционният съд не е част от съдебната система. Изискванията за конституционни съдии са сходни спрямо тези за обикновени магистрати. За съжаление в Конституцията съществува известен вакуум. Когато един редови магистрат извърши действие, което да накърни престижът на съдебната власт, той подлежи на съответните дисципинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за конституционния съд липса.“

#мехънизъм за освобождаване #Николай Найденов  #конституционни съдии #министър на правосъдието

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