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Георги Костадинов: Заслужавахме победата

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Български футбол
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Спортният директор на Левски говори пред репортери при завръщането на отбора от Босна и Херцеговина.

Георги Костадинов
Снимка: БГНЕС
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Спортният директор на Левски Георги Костадинов коментира при завръщането на отбора от Босна и Херцеговина равенството с Борац 1:1 в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига.

"За мен целият отбор направи много добър мач. Започнахме леко колебливо, което е нормално, защото имаме нови футболисти в отбора и трябваше да се адаптираме съм терена, който не беше от най-добрите. След това доминирахме напълно и заслужавахме да победим. Първото полувреме започнахме колебливо, но беше равностойно, имахме едно-две положения. През второто полувреме напълно доминирахме, имахме три чисти ситуация за гол, заслужавахме победата и смятат, че това бе обективният резултат", каза Костадинов за играта в Босна.

На въпрос какво трябва да направи Левски в реванша, за да отстрани съперника, той отговори:

"Трябва да играем както през второто полувреме - нито повече, нито по-малко. Не искам да коментирам Борац, те все пак са шампиони на Босна. Домакинският фактор ще бъде отново решаващ, феновете и в Босна ни накараха да се чувстваме като у дома си", увери бившият полузащитник.

"Смятам, че е много рано да даваме оценка на новите футболисти, но виждаме голяма старанение в тренировъчния процес. Ние ги проучваме и знаем, че са добри момчета и качествени футболисти, които още ще се развият при нас", смята доскорошният капитан на тима.

"Към момента не е получена официална оферта за Макун. Майкон е много важен футболист за нас, ще направим всичко възможно да го задържим. Той много се разви при нас, но и ние му дадохме много. Знае отношението на клуба към него", каза той за евентуалните изходящи трансфери.

"Водя преговори с всеки един от тях. Селекционният процес при нас продължава, това е най-нормалното нещо. Знаем, че трансерният прозорец е дълъг и ще направим всичко възможно да се подсилим още", каза Костадинов на въпрос дали да се очакват още нови играчи.

Георги Костадинов призна, че напрежението при него като спортен директор е съвсем различно от това като футболист, който доскоро извеждаше отбора за мачовете с капитанската лента.

#ПФК Левски София #Георги Костадинов

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